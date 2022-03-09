〈能源盤後〉美祭俄油進口禁令 原油漲近4% 汽油創歷史新高

由於美國宣布禁止從俄羅斯進口原油，原油期貨價格周二 (8 日) 大漲近 4%，WTI 原油和 Brent 原油期貨價格創 2008 年以來最高收盤價。

能源商品價格

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 4.3 元或 3.6%，收每桶 123.70 美元，為最近月 WTI 期貨自 2008 年 8 月 1 日 以來最高收盤價，盤中高點達 129.44 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 4.77 美元或 3.9%，收每桶 127.98 美元，為 2008 年 7 月 以來最高收盤價。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 6.3%，收每百萬 Btu 4.527 美元

4 月交割的汽油期貨價格上漲 3.1%，收近每加侖 3.683 美元，創收盤高點紀錄。

4 月交割的熱燃油期貨價格大漲 13.2%，收每加侖 4.437 美元，創收盤高點紀錄。

市場推動力

自俄羅斯 2 月 24 日入侵烏克蘭以來，原油期貨價格節節攀升，周二再次上漲，係因歐盟宣布計劃削減其對俄羅斯能源的依賴，且美國拜登總統宣布俄羅斯原油的進口禁令。

《CNBC》周二報導，歐盟提出了減少對俄羅斯能源依賴程度的計畫，承諾在年底前將俄羅斯天然氣的購買量減少三分之二。

與此同時，美國拜登總統周二宣布禁止進口俄羅斯石油。俄羅斯是全球第二大石油出口國，通常每日出口量 450 萬桶原油和 250 萬桶石油產品。然而，去年美國進口的石油和石油產品中只有約 8% 來自俄羅斯。白宮周二表示，去年美國每日自俄羅斯進口近 70 萬桶的原油和精煉石油產品。

Rystad Energy 石油市場主管 Bjørnar Tonhaugen 表示：「該宣言的直接影響具決定性，在消息一出，Brent 每桶原油價格就立刻跳漲 5 美元。」然而，價格已自盤中高點回落。

他認為，這對美國供應的影響可能有限，但該禁令會讓俄羅斯石油交易面臨更大挑戰，且其他國家更有可能會跟進。

目前為止對俄國宣布的制裁避開了能源流動，但一些買家和其他市場參與者因擔憂法律限制或外界批評聲浪，相繼避買俄羅斯原油。殼牌 (SHEL-US) 周二宣布將分階段撤除俄羅斯原油和天然氣的計畫，其中包括立即停止俄羅斯原油的現貨採購行動。

RBC 資本市場大宗商品分析師 Michael Tran 報告提到：「這是基本面多年來最緊繃的狀態，俄烏局勢發展讓本已經是壓緊彈簧般的市場更加上彈。油價能漲到多高，現在價格已經漫天飛舞，隨便喊都行了。」

與此同時，美國零售汽油價格繼續上漲，現貨與期貨市場皆然。據美國汽車協會報導，周二稍早每加侖汽油的全美均價達到了 4.173 美元，超過了 2008 年 7 月創下的 4.114 美元的紀錄。

