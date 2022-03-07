美制裁普丁親信 波音鈦金屬供應前景堪憂

根據華爾街日報（WSJ）周一（7 日）報導，隨美國對俄國祭出多項制裁，波音雖然已暫停其在俄羅斯部分業務，但對與普丁親信旗下鈦金屬公司成立的合資企業處置仍未明朗，儘管波音先前曾表示供應鏈多元不擔心原料中斷問題，不過仍警告地緣政治變化可能會影響供應。

波音與俄國鈦金屬應商 VSMPO-AVISMA 成立合資企業烏拉爾波音製造（UBM），負責生產波音製造商用飛機的鈦金屬，VSMPO-AVISMA 是俄羅斯國有集團「Rostec」旗下一間公司，而 Rostec 總裁車梅佐夫（Sergey Chemezov）是俄國總統普丁在 KGB 時代的友人，日前美國宣布對其與其家人額外制裁，間接影響波音重要的飛機金屬原料來源。

波音表示，自俄國入侵俄羅斯以來已停止購買俄國進口的鈦金屬，也暫停俄國與烏克蘭兩國辦公室，並停止對俄輸出飛機零件，但卻拒絕透露將如何處裡與 VSMPO-AVISMA 的合資企業。

有業內人士表示，波音與其他航空公司一樣，近月來一直在囤積鈦金屬並尋找其他供應商，以防止俄國切斷供應報復西方國家制裁。對此，Rostec 與波音拒絕置評。

對波音來說，尋找新的供應商只是第一步，因為任何新的鈦金屬零件的強度和品質至少需要一年或更長時間驗證後才能使用，波音在最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中提到上述風險，也表示有提高成本與延遲交付的可能。

西雅圖航空研究公司 AIR 主管 Michel Merluzeau 表示，現在製造商都在囤積鈦金屬，有點太過依賴俄國供應商。

此外，有知情人士透露，波音競爭對手空中巴士有一半的鈦金屬來自於 VSMPO-AVISMA，空中巴士發言人則表示，中短期內供應不會出現影響。

截稿前，波音 (BA-US) 早盤下跌 1.47%，每股暫報 178.19 美元。