聯強去年賺逾1股本 擬配發5元現金股利

聯強 (2347-TW) 受惠企業數位轉型、資料中心、伺服器缺料舒緩，帶動資訊商用與 IC 元件業務成長，去年第四季稅後純益 31 億元，寫同期高，季減 62.87%、年增 184.4%，每股純益 1.83 元；全年大賺一股本，稅後純益 172.71 億元，年增 111.7%，每股純益 10.35 元創新高。

聯強董事會決議股利分派，每股擬配發 5 元現金股利，以今日收盤價 70 元估算，殖利率達 7%。

聯強去年全年營收 4088.12 億元，年增 22.32%；毛利率 4.31%，年減 0.21 個百分點；營利率 2.28%，年增 0.12 個百分點。若排除一次性收益，稅後純益也破百億元，達 119 億元，年增 46%，每股賺 7.12 元，也刷新高。

聯強去年第四季營收 1239 億元，季增 21.95%、年增 24.02%；毛利率 4.12%，季減 0.2 個百分點、年減 0.18 個百分點；營利率 2.27%，季減 0.02 個百分點、年增 0.26 個百分點；稅後純益 31 億元，季減 62.87%、年增 184.4%，每股純益 1.83 元。

另外，聯強海外合資事業獲利表現同樣亮眼，連六季創新高，帶動全年貢獻獲利 33 億元，大幅成長 48%，其中雷霆頓 (Redington) 與聯強越南 (Synnex FPT) 分別翻倍成長，達 104%、101%。

展望今年，聯強將加速佈局營運服務平台 (MSP)，為 VIP 夥伴提供量身訂做的服務，同時持續積極搶攻市場、擴張市占，再者，各國政府全力提振經濟活動、讓商業環境持續熱絡，以及後疫情時代資訊產品成為剛性需求等外在利多，樂觀預期今年營收表現將可望再躍進。