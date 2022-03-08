2月NFIB小企業信心指數跌至1年來新低 通膨是最大問題

美國全國獨立企業聯合會 (NFIB) 周二 (8 日) 發布調查顯示，面對一波通膨浪潮，美國小企業信心跌至一年來的最低點，這迫使創紀錄比例的企業提高售價並削弱其景氣預測。

NFIB 2 月小企業樂觀指數從 1 月的 97.1 下降 1.4 點至 95.7。為 2021 年 2 月以來的最低讀數。

超過四分之一的企業將通貨膨脹列為最大問題，這是自 1981 年以來的最高水平，而高達 68% 的企業表示正在調漲售價。但在許多情況下，更高的價格並沒有讓獲利得到改善；更高比率例的企業回報獲利疲軟，超過 60% 的企業抱怨銷售不佳。

NFIB 首席經濟學家 Bill Dunkelberg 表示：「通貨膨脹仍然是經濟最主要的問題，導致更多業主在 2 月再次提高售價。」「供應鏈中斷和勞動力短缺也仍然存在問題，導致許多人的獲利和銷售額下降。」

隨著經濟從 2 年前新冠病毒情引起短暫但歷史性的衰退中反彈，供應鏈斷裂一直是個問題。由於需求、尤其是對商品的需求遠遠超過供應，通貨膨脹率飆升至 4 年來的高點。

3 月的通膨前景更形惡化，俄羅斯入侵烏克蘭推高了從燃料到食品的各種物價，使聯準會 (Fed) 等政策制訂者對物價壓力趨於平穩的希望破滅。NFIB 的調查報告沒有提及俄烏戰爭。