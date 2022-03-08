鉅亨美股雷達：市場持續關注俄烏緊張局勢 傳谷歌有意收購網路安全公司Mandiant

美股重要看點：

市場持續關注俄烏地緣政治緊張局勢。蘋果將舉行春季發表會。美國 10 年期公債殖利率來到 1.844%，美股期貨週二 (8 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.18%，標普 500 期貨跌 0.07%，那斯達克 100 期貨跌 0.23%。

由於擔心供應中斷，俄羅斯對烏克蘭的入侵已經推高了石油和天然氣價格。對俄羅斯石油實施進口禁令的可能性加劇了這些擔憂，美國原油價格觸及 130 美元的 13 年高位。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 執行長 James Gorman 表示，儘管烏克蘭戰事引發地緣政治和經濟風險，聯準會仍應開始一系列升息，但必須「非常有條理地」進行。

市場普遍預期，聯準會將在 3 月 16 日將基準利率上調 25 個百分點。聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周表示，鑑於戰爭的不確定性，聯準會將會謹慎行事。

隨著油價飆升重創全球股市，分析師正忙著修改報告，爭先恐後地下調標普 500 指數目標價，一些分析師預計標普 500 指數可能跌至 4000 點甚至更低。在俄羅斯入侵烏克蘭之前的 2 月中，彭博追蹤的分析師年底目標價中位數為 5000 點，如今已經降至 4328 點。

蘋果將在台灣時間周三凌晨兩點舉辦春季發表會，本次主題為「Peek performance」，推測新產品將聚焦效能、速度與顏色為主，預料蘋果將推出最便宜 5G iPhone「iPhone SE3」、首款 5G iPad「iPad Air 5」、有口罩解鎖功能的 iOS 15.4、新款 Mac mini、搭載 M2 晶片的 MacBook Air 、MacBook Pro，以及搭載 M1 Pro 的 iMac Pro。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 797.42 點，或 2.37%，收 32,817.38 點。

標普 500 指數下跌 127.79 點，或 2.95%，收 4,201.08 點。

那斯達克綜合指數下跌 482.48 點，或 3.62%，收 12,830.96 點。

費城半導體指數下跌 159.99 點，或 4.91%，收 3,098.93 點。

今日重要總經數據：

1 月貿易收支 (億美元)，預估 - 820，前值 - 807

1 月批發苦存月增率中值 (%)，前值 0.8

重要個股動態：

據知情人士透露，在微軟退出收購網路安全軟體和服務公司 Mandiant(MNDT-US) 後，谷歌 (GOOGL-US) 如今正在洽談對 Mandiant 的收購，若是達成收購，將會該公司有史以來第 2 大交易。

兩名知情人士表示，微軟在一週多前退出了收購談判，主因是擔心 Mandiant 的安全業務組合在不夠完善。隨後，有報導指出谷歌開始進行收購 Mandiant 的磋商，使得 Mandiant 的股價在週一上漲 16%。

借助 Mandiant 的技術，谷歌將得以獲得更多工具來保護客戶和應對來自線上的威脅。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

英特爾 (INTC-US) 周一 (7 日) 表示，其自動駕駛汽車部門 Mobileye 已秘密提交在美國進行首次公開募股 (IPO) 的文件。

該公司沒有提供有關此次發行的更多細節，但消息人士透露，這家以色列子公司的估值可能超過 500 億美元。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

莫德納 (MRNA-US) 股價今年迄今已下跌了 50%，市值蒸發將近 520 億美元，主要原因是投資人已經逐步從疫情期間熱門的醫療保健股撤出，並轉向成長型股票。

報導指出，在大盤面臨拋售之際，莫德納週一 (7 日) 再度下跌 7.3%，今年已經抹去了 520 億美元的市值。隨著疫情有所趨緩，投資人擔憂新冠肺炎疫苗的未來收益，以及藥廠之間日益激烈的競爭。迄今，莫德納股價已較 484.47 美元的歷史收盤高點下跌了約 74%。

投資機構 Oppenheimer 分析師 Hartaj Singh 在接受採訪時表示，對未來銷售的「競爭加劇和缺乏能見度」已經導致投資者對新冠肺炎相關概念類股失去興趣。