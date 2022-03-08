日本ANA推全新品牌「AirJapan」 將飛航亞洲及大洋洲

日本 ANA 控股公司周二 (8 日) 宣布成立全新國際航線品牌「AirJapan」，未來將飛航亞洲等地的中距離航線，計劃在 2023 年度後半展開營運，基本票價將與廉價航空相當，也將提供類似全日空 (ANA) 等一般傳統航空公司的服務選項。

依照全日空的規劃，未來 AirJapan 將投入日本往返東南亞等國家之間的中距離國際航班，預定在 2023 年度後半展開營運。該公司預料疫情後的訪日旅客人數將增加，看準低價格的觀光旅遊需求。

目前 ANA 控股公司旗下有兩個航空公司品牌，其中一個是提供高水準服務、但票價也較高的傳統航空公司全日空 (ANA)，另一個則是廉價航空公司的樂桃 (Peach Aviation)。而這次新成立的 AirJapan，定位則是介於全日空和樂桃之間。

AirJapan 表示，他們的票價雖然接近廉價航空，但是座位寬敞，可讓旅客愉快度過空中旅程。AirJapan 公司社長峯口秀喜在記者會表示，這是個「以平價為基本，結合廉航和傳統航空公司優點的全新模式。」

AirJapan 的據點設在日本成田，將使用波音 787 客機來飛航亞洲和大洋洲航線。至於飛航目的地、以及何時展開飛航，具體事宜將於日後進行討論和調整。