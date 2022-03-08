日本ANA推全新品牌「AirJapan」 將飛航亞洲及大洋洲

日本ANA推全新品牌「AirJapan」 將飛航亞洲及大洋洲 (圖片：AFP)
日本ANA推全新品牌「AirJapan」 將飛航亞洲及大洋洲 (圖片：AFP)

日本 ANA 控股公司周二 (8 日) 宣布成立全新國際航線品牌「AirJapan」，未來將飛航亞洲等地的中距離航線，計劃在 2023 年度後半展開營運，基本票價將與廉價航空相當，也將提供類似全日空 (ANA) 等一般傳統航空公司的服務選項。

依照全日空的規劃，未來 AirJapan 將投入日本往返東南亞等國家之間的中距離國際航班，預定在 2023 年度後半展開營運。該公司預料疫情後的訪日旅客人數將增加，看準低價格的觀光旅遊需求。

目前 ANA 控股公司旗下有兩個航空公司品牌，其中一個是提供高水準服務、但票價也較高的傳統航空公司全日空 (ANA)，另一個則是廉價航空公司的樂桃 (Peach Aviation)。而這次新成立的 AirJapan，定位則是介於全日空和樂桃之間。

AirJapan 表示，他們的票價雖然接近廉價航空，但是座位寬敞，可讓旅客愉快度過空中旅程。AirJapan 公司社長峯口秀喜在記者會表示，這是個「以平價為基本，結合廉航和傳統航空公司優點的全新模式。」

AirJapan 的據點設在日本成田，將使用波音 787 客機來飛航亞洲和大洋洲航線。至於飛航目的地、以及何時展開飛航，具體事宜將於日後進行討論和調整。

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