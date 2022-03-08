〈俄烏衝突〉時局動盪令大宗商品飆漲 鎳飆76%、原油小麥創歷史高價

由於俄羅斯入侵烏克蘭導致供應中斷，工業買家和貿易商爭相採購原材料，令大宗商品價格周一 (7 日) 暴漲，鎳飆升 76%，鈀金創新高，石油和小麥躍升至 14 年高點，黃金突破每盎司 2000 美元。

許多市場走勢宛如雲霄飛車，石油和金屬在重大新聞出現後逆轉方向。交易商表示，由於空頭撤出一些看跌部位，推動猛烈漲勢，但一旦買盤完成，價格就會下滑。

俄羅斯入侵烏克蘭遭到全世界譴責與制裁，這也是有史以來如此龐大的經濟體首次遭遇這麼高的孤立程度。

商品市場受到的衝擊不僅來自西方國家對俄國的制裁—目前制裁可能擴大到石油，也阻礙了穀物和金屬流動的物流。

各國仍努力自新冠疫情中恢復之際，原材料價格的大漲恐令其經濟成長承壓。

OANDA 高級分析師 Jeffrey Halley 報告提到：「我猜測，今年全球成長預期恐怕得大幅調降，觀察各國央行將採取什麼行動將是件有趣的事。」

在美國和歐洲盟國表示正考慮禁止進口俄羅斯石油後，原油價格飆漲，Brent 原油期貨盤中一度飆漲 17.8% 到每桶 139.13 美元，創 2008 年 7 月以來最高價位 (當時最高 147.50 美元)，但隨後漲幅收斂，最終收在每桶 123.21 美元。

然而德國拒絕該提案，表示目前不打算停止進口俄羅斯能源產品。

摩根大通分析師估計，今年原油可能飆升至每桶 185 美元價位。三菱 UFJ 金融集團分析師認為，今年原油可能飆升至每桶 180 美元並且引起全球經濟衰退。

市場對石油禁令的擔憂也擾亂了歐洲天然氣價格，令其飆升至歷史高點。

恐慌情緒也促使投資人買入黃金以求避險，令黃金期貨價格飆升至每盎司 2002.40 美元，創下 2020 年 8 月以來最高點。

鈀金一度上漲 15% 至每盎司 3440 美元的歷史高位，因為俄羅斯占全球鈀金產量 40%，市場擔憂汽車廠商用於觸媒轉化器的鈀金短缺，但隨後鈀金漲幅大幅縮減。

工業金屬價格也飆漲，鎳價尤其驚人，飆漲 76% 至每噸 51000 美元的 15 年高點，係因全球供應鏈試圖在價格上反映俄國供應量減損的前景。俄國是全球第三大鎳礦生產商。

然而，鎳價一度在不到半小時內吐回了 6500 美元的上漲金額，隨後又反彈。

俄國在全球鎳礦供應量中占比 10%，而在全球鋁產量中占比 6%。

銅價和鋁價也都在周一盤中創紀錄高點，但隨後逆轉收低。

中國有色金礦價格也上漲，鐵礦砂觸及 6 個月高點，主因周末經濟低迷的預估，提高中國將興建更多基礎設施的預期。

農產品市場方面，芝加哥小麥期貨上漲逾 7%，觸及 14 年高位，因俄國是全球最大小麥出口國，交易者擔憂俄烏戰爭對俄國和烏克蘭的供應造成衝擊。

由於烏克蘭港口關閉，且在西方金融制裁下，營運商不願意進行俄羅斯小麥交易，因此買家正試圖找尋替代供應商。

俄羅斯和烏克蘭合併產量共占全球小麥出口量 29%，占全球玉米出口量 19%。