〈航空業布局新機隊〉星宇引進國內首架A330neo 今年再導入3架

星宇航空首架 A330neo 廣體客機今 (18) 日正式交機，為國內首見此新機型，在完成新機導入驗證和機組人員訓練後，預計 5 月開始投入營運，由於星宇共承租 8 架 A330neo，今年預計再導入 3 架同款新機，未來將逐步投入澳門、胡志明市、新加坡、曼谷和東京等亞太區域航點服務。

星宇航董事長張國煒表示，團隊歷經多時研究討論，挑選出最合適的中長程客機，可搭配現有 A321neo 與即將加入的 A350 XWB，使星宇機隊的飛航網絡更加完備，並利於飛航員在 Airbus 機型間的轉換。

星宇進一步說明，A330neo 具有極佳的節能優勢，高氣動效益的機翼設計搭配 Rolls-Royce Trent 7000 發動機，使 neo 機型較前代 A330 省下 12% 的每趟次燃油消耗量，搭配新型鈦合金葉片加上設計改良，使噪音大幅降低。

同時，星宇也與 Rolls-Royce 簽訂 A330neo 機隊的原廠保修長期服務，減少環境資源及能源的浪費。

星宇 A330neo 客艙規劃有 297 個座位，其中商務艙 28 個，座椅配置為 1-2-1，經濟艙 269 個，座椅配置為 2-4-2，並採用 Airbus Airspace 概念設計，可依據航空公司需求客製調整內裝。

星宇航強調，今年機隊正式開啟全面升級的序幕，除了 A330neo 的加入，長程客機 A350 XWB 也將於下半年開始交機，未來在 A321neo、A330neo 和 A350 XWB 短、中、長程三大主力機型相互搭配下，可增加航網密度和範圍最佳化。