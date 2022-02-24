FAA警告：5G訊號恐干擾波音737全系列機型

據報導，美國聯邦航空總署 (FAA) 在週三 (23 日) 警告表示，5G 無線網路可能會對大部分波音 (BA-US)737 客機的雷達高度計造成干擾，增加機組人員的工作量並影響飛行安全。

FAA 表示，監管機構已確認，在飛機進場、著陸、重飛的期間，由於 5G 無線網路的干擾，恐導致某些飛機系統無法正常運行，因此造成機組人員在使用在飛航指引系統、自動油門或自動駕駛進場時，工作量增加，並可能影響飛機安全及著陸的能力。

該機構也表示，波音大部分 737 客機都可能被 5G 網路服務所影響，除了 200 和 200-c 系列機型。若是這些機型受到 3.7-3.98 GHz 頻率，也就是 5G C 頻段的無線寬頻所干擾，將無法依靠雷達高度計執行原先排程的行動。另外，FAA 也表示，美國約 2,400 架飛機和全球約 8,300 架飛機都可能因此遭受影響。

對此，波音發言人在一份聲明中表示：「我們支持 FAA 所發布的適航指令，因為相關的內容與波音公司在１月初向各運營商提供的指引相同。」

FAA 曾針對相關問題發出「適航指令」來要求航空公司進行改善，內容提到飛機降落時所使用的雷達高度計有可能受到 5G 頻譜干擾，警告航班很可能被迫更改降落地點。

美國多家航空公司先前曾警告，美國電信大廠 AT&T (T-US) 和電信商 Verizon (VZ-US) 新的 5G 服務可能使大量飛機被迫停飛，數萬名美國人恐因此滯留在海外，導致美國航班混亂。