〈台股盤中〉光電傳產抗權值賣壓 多頭拚站穩萬七

美股重挫拖累台股跟進大跌，今 (8) 日早盤一度下跌超過 250 點，失守 17000 整數關卡，隨後在美國期貨指數翻紅，台股跌幅也跟著收斂，其中玻璃、航運、光電表現相對抗跌，萬七附近震盪，多頭力拚站穩，預估成交量可望達 4000 億元水準。

俄烏戰火未歇，美歐規畫能源制裁引發油價飆漲，牽動市場對經濟復甦的擔憂，美股四大指數 7 日應聲下挫，台股今天隨主要亞股走跌，早盤低點一度下探至 16923 點。

盤中道瓊期貨電子盤一度黑翻紅，帶動主要亞股指數止跌，其中陸股港股急拉翻紅，台股與日韓等股市跌幅收斂，但比起亞股，台股仍帶量下挫，開盤一小時成交量已逾 1500 億元。

權值股王台積電 (2330-TW) 早盤以 561 元開出後，股價高點升至 570 元，但盤中持續在平盤上下震盪整理，聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW) 股價同樣平盤整理，聯發科 (2454-TW) 與大立光 (3008-TW) 相對抗跌。

玻璃族群相對受買盤青睞，台玻 (1802-TW) 盤中大漲逾 7%，和成 (1810-TW)、冠軍 (1806-TW)、中釉 (1809-TW) 也各有 1% 漲幅。

光電族群中面板雙雄友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 盤中也有 2% 以上漲幅，其他包括安集 (6477-TW)、GIS-KY(6456-TW)、聯合再生 (3576-TW)、國碩 (2406-TW)、揚明光 (3504-TW)、元晶 (6443-TW) 也是買盤追捧重點。

航空族群雖有買盤追捧，但追價意願不高，其中航空雙雄華航 (2610-TW) 與長榮航 (2618-TW) 在賣壓調節下，股價拉回整理，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 與萬海 (2615-TW) 股價同在平盤附近整理。

整體而言，台股目前受俄烏戰爭、國際可能實施能源制裁等因素影響下，目前尚未擺脫賣壓調節壓力，各族群資金輪動快速，留意漲多拉回風險。