〈台股盤前〉俄烏戰事牽動國際股市動盪 台股長黑之後宜保守

在俄烏戰事率動國際股市、金屬、糧食市場動盪同時，台北股市 7 日長黑走勢終場大跌 557.83 點，收在 17178.69 點，跌破年線，成交量放大至 4579.26 億元，其中外資狂倒貨 822.65 億元，是大盤帶量下殺的主因，目前宜嚴格控管手中資金。

同時，在台北股市大跌摜破年線，且外資大舉匯出資金之後，新台幣匯率大眼 1.35 角，收在 28.25 元，匯價創 11 個月來新低，外資交易室主管指出，由目前的大盤宜以股市及匯市走勢同步觀察，仍不宜躁進。

證券分析師黃漢成說，目前的台股走勢突顯出籌碼面的不穩，但在長黑走勢之後，可能隨時反彈，但投資人在現階段宜嚴格控管手中資金。

就今晨收盤的美股指數方面，道瓊指數下跌 797.42 點，或 2.37%，收 32,817.38 點。標普 500 指數下跌 127.79 點，或 2.95%，收 4,201.08 點。那斯達克指數下跌 482.48 點，或 3.62%，收 12,830.96 點。費城半導體指數下跌 159.99 點，或 4.91%，收 3,098.93 點。

美股科技五大天王表現不佳。蘋果 (AAPL-US) 跌 2.37%；Meta(FB-US) 跌 6.29%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 4.19%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 5.62%；微軟 (MSFT-US) 跌 3.78%。費半成分股集體重挫。美光 (MU-US) 跌 7.58%；高通 (QCOM-US) 跌 7.49%；輝達 (NVDA-US) 跌 6.91%；應材 (AMAT-US) 跌 5.19%；AMD(AMD-US) 跌 5.04%；博通 (AVGO-US) 跌 4.24%；；英特爾 (INTC-US) 跌 0.81%。



在台股 ADR 收盤部分，台積電 ADR(TSM-US) 跌 5.49%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 6.48%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 4.76%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 1.44%。

法人指出，美歐孤立俄羅斯的措施越來越嚴厲，國際緊張情勢完全沒有走向互相克制的舒緩跡象，甚至更為惡化，這種情勢將使外資持續逃離股市，故在賣壓尚未停止前，台股恐有再向下修正的壓力。

另外，從技術指標分析，從 2009 年 V 型反彈以來，加權指數共有 7 次正式跌破年線支撐，爾後 1-3 個月，大多處於弱勢震盪整理中，平均分別下跌 3.04％及 2.14％，建議短期先觀望，等待國際情勢有轉圜前，多看少做，逢低酌量買進具有高殖利率及漲價題材保護族群。

昨日在台股遭外資狂倒貨 822.65 億元，其中台積電 (2330-TW) 遭外資賣超 5.93 萬張，股價下跌 19 元或 3.19%，收在 576 元，市值跌破 15 兆元。