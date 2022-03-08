電子續探底、航運鋼鐵成重災區 台股大跌353點收16825點

俄烏戰爭僵持不下，美股周一全面跳水，台股今 (8) 日再度出現恐慌性賣壓，台積電等電子權值股持續探底，鋼鐵、傳產也成盤面弱勢族群，隨著賣壓出籠，指數一度跌逾 400 點摜破 16800 點，終場下跌 353.44 點或 2.06%，收在 16825.25 點，續創近 5 個月新低，成交值 4434.65 億元。

櫃買指數終場下跌 2.49%，收在 203.36 點，成交值 745.16 億元。上市櫃成交值合計 5179.81 億元。

台積電 ADR 周一重挫逾 5%，跌破 100 美元大關，台積電 (2330-TW) 今天也面臨 560 元保衛戰，終場跌 2.26%，收在 563 元，市值下滑至 14.59 兆元；聯電 (2303-TW) 盤中跌幅擴大至 3% 以上，終場失守 50 元大關，收 49.7 元，創 9 個多月新低；台達電、國巨、鴻海、聯發科等電子權值股也震盪走跌，僅大立光等零星個股力守盤上。

航運股今天賣壓沉重，貨櫃航商陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 下挫 5%，長榮 (2603-TW) 陷多空交戰，一度重挫逾 8%，尾盤跌幅縮至 2%，航空雙雄遭大舉調節，華航終場大跌逾 7%，長榮航跌逾 6%，其他包括四維航、慧洋 - KY、中櫃、志信等跌勢都很深，但台驊投控股價逆勢走揚。

面板雙虎股價逆勢抗跌，根據集邦旗下 WitsView 公布 3 月上旬面板報價，55、43 吋電視面板已經止跌持穩，IT 面板跌幅同步收斂，友達 (2409-TW) 今天吸引買盤進駐，一度漲近 4%，終場漲幅縮至 2.4%，收 21.2 元，收復月線、5 日線，群創 (3481-TW) 同步收漲 1.8%，彩晶則由紅翻黑、跌近 1%。