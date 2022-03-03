〈俄烏衝突〉MSCI、富時羅素剔除俄羅斯股票 或引爆資金外流

明晟 (MSCI) 、富時羅素 (FTSE Russell) 周三 (2 日) 不約而同宣布將俄羅斯股票指數自旗下廣泛追蹤的指數中剔除，將切斷俄國股票與主要投資基金的連結，恐引爆資金外流。

MSCI 於聲明表示，市場參與者的意見顯示，絕大多數人認為目前俄羅斯股市不具可投資性，應將俄羅斯股票自 MSCI 新興市場指數中剔除，該項決定將在 3 月 9 日收盤後實施。

繼 MSCI 後，富時羅素 (FTSE Russell) 也宣布將俄羅斯排除在所有股票指數之外，3 月 7 日開盤後生效。

為了防止資金外逃，俄羅斯政府日前祭出嚴厲的資本管制措施，限制外國投資人出售俄羅斯資產，儘管如此，彭博援引一項統計指出，光是 MSCI 的決定，就有可能引發 320 億美元的資金外流。

自新興市場指數分出後，俄羅斯指數現在是 MSCI 所稱的「獨立市場」(Standalone Market)，目前屬於獨立市場範圍的還有巴拿馬、黎巴嫩、巴勒斯坦等國。

法國興業銀行 (Societe Generale SA) 駐倫敦的歐洲、中東與非洲部門策略師 Marek Drimal 說：「俄羅斯資產已經變得有毒，事件發生的速度令人難以致信，隨著大型公司撤出俄羅斯業務，市場以外也感受到影響。」

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