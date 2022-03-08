〈美股盤後〉油價飆漲引爆通膨焦慮 道瓊陷修正 那指摔入熊市

美國、歐盟衡量對俄羅斯採取能源制裁的消息，一度帶動油價飆 14 年新高，並加劇投資人對經濟增長受到拖累的擔憂情緒，四大指數周一 (7 日) 重挫，道瓊跌近 800 點，進入修正區間，那斯達克指數挫 3.6%，自去年底的歷史高峰回檔 20%，跌入熊市。

道瓊指數已自 1 月 4 日的歷史高峰跌約 10%，上一次跌入修正是在 2020 年 2 月 27 日，當時主要因疫情導致大規模拋售。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 周日表示，正在與盟國討論禁運俄羅斯石油與天然氣的可能性，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 也稱，正在研擬強而有力的法案，以禁止俄羅斯石油進口。

另外，外媒引述知情官員透露，為了減少對俄羅斯天然氣的依賴，歐盟執委會正在制定能源戰略，像是開發新的天然氣供應來源或提高能源效率，此舉可能導致歐洲今年對俄天然氣需求降低將近八成。

歐美評估能源制裁消息傳出後，油價一度飆上 2008 年以來最高水平，能源股隨之走高，對油價加劇通膨，拖累經濟成長的擔憂，使金融、非必需消費品板塊跌勢慘重。

俄烏周一晚間結束第三輪談判，但未就停戰協議取得實質進展。烏克蘭總統顧問 Mykhailo Polodnyak 表示，雙方在改善人道走廊運輸上取得些微成果，將繼續就停戰與安全協議進行磋商，俄羅斯代表則稱烏方沒有達到期望。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.47 億例，死亡數突破 600 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 106 億劑疫苗。

周一 (7 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 797.42 點，或 2.37%，收 32,817.38 點。

標普 500 指數下跌 127.79 點，或 2.95%，收 4,201.08 點。

那斯達克綜合指數下跌 482.48 點，或 3.62%，收 12,830.96 點。

費城半導體指數下跌 159.99 點，或 4.91%，收 3,098.93 點。

標普 11 大板塊由非必需消費品、通訊服務和金融板塊領跌，僅公用事業和能源板塊收紅。(圖：Finviz)

焦點個股

科技五大天王盡墨。蘋果 (AAPL-US) 跌 2.37%；Meta(FB-US) 跌 6.29%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 4.19%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 5.62%；微軟 (MSFT-US) 跌 3.78%。

道瓊成分股以美國運通領跌。美國運通 (AXP-US) 跌近 8%；波音 (BA-US) 跌 6.45%；Nike(NKE-US) 跌 5.14%；迪士尼 (DIS-US) 跌 5.13%；麥當勞 (MCD-US) 跌 4.87%；雪佛龍 (CVX-US) 漲 2.14%；嬌生 (JNJ-US) 漲 1.61%；安進 (AMGN-US) 漲 0.62%；開拓重工 (CAT-US) 漲 0.53%。

費半成分股集體重挫。美光 (MU-US) 跌 7.58%；高通 (QCOM-US) 跌 7.49%；輝達 (NVDA-US) 跌 6.91%；應材 (AMAT-US) 跌 5.19%；AMD(AMD-US) 跌 5.04%；博通 (AVGO-US) 跌 4.24%；；英特爾 (INTC-US) 跌 0.81%。

台股 ADR 無一倖免。台積電 ADR(TSM-US) 跌 5.49%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 6.48%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 4.76%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 1.44%。

企業新聞

監管文件顯示，GameStop 總裁 Ryan Cohen 旗下投資公司 RC Ventures 已收購 BBBY 近一成股權後，Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 開盤股價一度暴漲 80%，尾盤漲勢收斂，仍漲 34%。

對俄烏戰爭導致全球供應吃緊，推升能源成本的擔憂，拖累航空股集體下挫，聯合航空 (UAL-US) 收跌 15%，達美航空 (DAL-US) 收跌 12.7%，美國航空 (AAL-US) 收跌近 12%。

油價攀升帶動能源股齊步走揚，斯倫貝謝 (SLB-US) 收漲 8%，哈里伯頓 (HAL-US) 收漲 6.18%，貝克休斯 (BKR-US) 收漲 4.7%。美國基準西德州中質原油 (WTI) 此前一度衝破每桶 130 美元，創 2008 年 9 月以來最高。

Ralph Lauren(RL-US) 和 PVH(PVH-US) 分別下跌 12.2% 和 15.4%，隨著俄烏戰事延燒，Wedbush 認為歐洲消費者信心可能進一步惡化，對仰賴歐洲市場的兩家公司來說，損失可能更加慘重。PVH 旗下擁有 Tommy Hilfiger、Calvin Klein 和 Warner’s 等知名品牌。

Visa(V-US) 和萬事達卡 (MA-US) 分別跌 4.8% 和 5.4%，兩家公司周末宣布暫停俄羅斯業務。

華爾街分析

牛津經濟研究院美國首席經濟學家 Kathy Bostjancic 說：「市場正在努力應對大宗商品供應衝擊的影響，特別是油價，擔憂這可能導向停滯性通膨，而不只是通膨衝擊。」

身處地緣政治緊張局勢，花旗 (Citigroup)、瑞銀 (UBS)、Yardeni Research 和 Evercore ISI 均調降美股前景，長期看多的 Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 已成為華爾街最大空頭之一，他將 2022 年標普 500 指數預期下修至 4000 點，跌幅為 16%。

摩根士丹利財富管理部門 (Morgan Stanley Wealth Management) 投資長 Lisa Shalett 認為，全球大宗商品市場持續中斷，將在長時間內推高通膨，在全球貿易和供應鏈依然受限之下，經濟增長將放緩，這種情況可能導致停滯性通膨 (stagflation)。

iCapital 首席投資策略師 Anastasia Amoroso 說：「市場走勢絕對反映出情緒快速惡化，但我會說這不只是市場情緒的問題，我們認為通膨可能在未來幾個月顯著上升，促使經濟增長放緩。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主