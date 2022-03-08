〈美股熱門股〉亞馬遜悄悄收購電商軟體公司Veeqo 強化多渠道配送計畫

亞馬遜（Amazon）於去年 11 月悄悄收購電商軟體公司 Veeqo，但亞馬遜未公開收購，而是 Veeqo 在公司部落格中宣布該筆交易，其以及投資方 Octopus Ventures 公司證實此事。

據估計，亞馬遜約占美國整體電商業務銷售額的 40%，意味著仍有大部分的電商業務為其他競爭業者如 eBay(EBAY-US)、Etsy(ETSY-US)、Shopify(SHOP-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 的平台上進行，亞馬遜長期以來一直想要從中進一步搶占銷售。

因此，亞馬遜近幾年來提供多渠道配送（Multi-Channel Fulfillment,MCF）計畫，讓賣家無論是否在其平台上銷售產品，都能使用其服務來儲存與配送商品，由於第三方物流供應商、Shopify、UPS(UPS-US)、聯邦快遞 (FDX-US) 都推出自己的物流服務，亞馬遜透過降價來吸引賣家加入該計畫。

這次亞馬遜透過收購 Veeqo，可替賣家整合更強大的工具到其 MCF 計畫中，把潛在的客戶從其他第三方物流供應商中心引過來。

Veeqo 在部落格中寫道：「我們期待發現所有可以與亞馬遜合作的方式，已現有的軟體工具為基礎開發出新的服務，讓客戶有最佳體驗。」

亞馬遜發言人證實此交易，但拒絕透露條款細節，僅說很高興 Veeqo 能加入亞馬遜，未來將繼續投資新功能開發與改善，促進賣家 MCF 業務成長與提高用戶體驗。截稿前，Veeqo 發言人為對此回應。

Veeqo 成立於 2013 年，提供零售商軟體協助其線上電商業務管理，客戶包括亞馬遜、eBay、Shopify、沃爾瑪，軟體功能涵蓋訂單配送、退貨到追蹤庫存商品。根據 LinkedIn 數據，該公司約有 60 名員工。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 股價下跌 4.77%，每股暫報 2,773.91 美元。