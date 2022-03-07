信驊去年六大財務指標全創高 EPS 38.3元大賺超過三股本

BMC 大廠信驊 (5274-TW) 董事會今 (7) 日通過去年財報，受惠雲端客戶持續投入資本支出，加上漲價效益顯，去年營運表現亮眼，包括營收、毛利率、營益率、淨利率，稅後純益、每股稅後純益六大只錶全飆新高，稅後純益 13.13 億元，年增 30.65%，每股稅後純益 38.3 元。

信驊董事會今日也通過盈餘分配案，每股擬配發現金股利 35 元，並以資本公積轉增資配發股票股利 1 元，現金股利配發率高達 91%，以今日收盤價 2685 元計算，現金殖利率約 1.3%，總計發出 12.02 億元的現金。

信驊去年第四季營收 10.32 億元，季增 9.9%，年增 48.06%，毛利率 66.18%，季增 0.7 個百分點，年增 1.68 個百分點，營益率 48.06%，季增 1.11 個百分點，年增 6.93 個百分點，稅後純益 4.21 億元，季增 22.38%，年增 82.25%，每股稅後純益 12.26 元。

信驊去年全年營收 36.38 億元，年增 18.77%，毛利率 65.31%，年增 2.12 個百分點，營益率 45.42%，年增 3.94 個百分點，稅後純益 13.13 億元，年增 30.65%，每股稅後純益 38.3 元。

展望今年，信驊看好，今年資料中心需求相當旺盛，不僅訂單持續增加，取得產能也提升，有助今年營運成長幅度優於過往，信驊 2020 年營收年增幅達 23%，法人估，信驊今年營收將至少該幅度起跳，有機會上看 30%。