〈信驊展望〉謝承儒新任營運長 董座林鴻明開示三大任務

BMC 大廠信驊 (5274-TW) 今 (11) 日宣布，延攬英特爾 (INTC-US) 創新科技前總經理謝承儒擔任公司營運長，董事長林鴻明表示，選在此時延攬謝承儒有三大要素，包括解決產能短缺現況、開拓更多國際大廠訂單，以及衝刺非 BMC 業務。

謝承儒在半導體業界已近 30 年，先前負責英特爾大中華區晶圓代工和委外封測業務管理、營運、採購重任，去年由於供應鏈產能短缺情況嚴峻，信驊也將取得更多產能視為公司首要任務，以滿足客戶龐大需求。

信驊去年就曾坦言，公司每月皆會盤點訂單出貨比 (B/B Ratio)，不過，去年該數值大多達 2、甚至高達 3，顯現公司訂單排程滿載，供應商產能卻無法跟上公司成長腳步及滿足客戶訂單，因此期望借助謝承儒管理供應鏈經驗，提升產能取得數量、並給予客戶信心。

再者，謝承儒先前在英特爾工作，曾與眾多國際級大廠接觸，如全球各大雲端服務供應商 (CSP) 等，具有豐富的人脈資源，不僅有助信驊維持夥伴關係，也有更多市場機會。

第三，林鴻明認為，信驊 BMC 晶片已是全球龍頭，為持續多元化業務，找來謝承儒衝刺非 BMC 業務，期望營運可以長出更多支腳，目標讓非 BMC 營收比重達 20%。