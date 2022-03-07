油價飆漲激勵報價走揚 台聚、亞聚、華夏2月營收全創同期新高

台聚集團旗下台聚 (1304-TW)、亞聚 (1308-TW)、華夏 (1305-TW) 今 (7) 日公告 2 月營收，受惠油價上漲，推升 EVA、PE 族群報價走揚，台聚集團淡季營收有撐，三家 2 月表現皆創同期歷史新高。

由於俄烏衝突使原油、乙烯價格大漲，同時間中國要求華北電廠煤炭庫存提高至 30 天，帶動動力煤價格走揚，推升 PE 行情，此外，中國石化廠進行歲修使供給減少，LLDPE 月漲幅達 9.5%、LDPE 漲幅達 8.2%、HDPE 上漲 4.2%。

3 月鞋材發泡料也進入傳統旺季，且春節後太陽能開工率持續提升，加上中科煉化新產能延後投產，發泡級 EVA 2 月也上漲 8.79%。

PE 族群、EVA 掀漲價潮激勵台聚、亞聚 2 月表現，台聚 2 月營收 52.7 億元，月增 13.6%、年增 12.9%，累積前 2 月 113.7 億元，年增 13.8%。亞聚 2 月營收 6.69 億元，月增 11.9%、年增 28.6%，累積前 2 月 14.28 億元，年增 21.7%。

PVC 方面，隨著春節過後中國下游加工業需求回溫，印度、東南亞進入傳統旺季，以及日本 Taiyo 第一季進入歲修，PVC 近一個月上漲 7.52%。

受惠於 PVC 產品報價走揚，華夏 2 月營收 15.72 億元，月增 16.9%、年增 1.3%，累積前 2 月 34.62 億元， 年增 9.7%。