〈信驊展望〉董座：今年需求很強 年增幅將是近年最好

BMC 大廠信驊 (5274-TW) 董事長林鴻明今 (11) 日指出，今年資料中心需求相當旺盛，訂單比去年多很多，取得產能也較去年增加，有助今年營運成長幅度比過去幾年都好，信驊 2020 年營收年增幅達 23%，法人估，信驊今年營收將至少該幅度起跳，有機會上看 30%。

林鴻明強調，今年取得產能較去年多，但訂單很滿，產能還是不夠，市場供不應求現象將一路延續至今年。

信驊去年 12 月受惠客戶拉貨力道轉強，加上漲價效益，營收一舉攀上歷史新高，連帶拉抬去年第四季、全年營收同步改寫新猷，達 36.38 億元，年增 18.74%。

展望後市，信驊受惠美、中兩地客戶需求持續強勁，信驊部分訂單已看至年底，預期今年兩大產品線出貨量均高於去年，同時因應晶圓成本上漲，也已向客戶反映價格，預計今年產品結構呈現「價量齊揚」。

信驊也積極衝刺非 BMC 業務，包括 Cupola 360、AV 影音延伸晶片 (Over IP)，去年營收比重約 6-7%，今年預計首度衝上雙位數、達 10%，長期目標要朝 20% 邁進，分散產品高度集中風險。

林鴻明看好，信驊耕耘視訊晶片 Cupola 360 已有四年時間，去年有不錯的成果，而新任營運長謝承儒加入是不錯的時間點，看好信驊非 BMC 業務的長期成長動能。