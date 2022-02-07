〈台股盤前〉美、亞股普遍走揚 指數有望上演補漲行情

台股在休市 11 天後今 (7) 日迎接虎年開紅盤，法人認為，春節期間美股觸底反彈、亞股也普遍走揚，指數短線跌深，開盤有望上演補漲行情。

美股四大指數上週五 (4 日) 表現方面，受惠亞馬遜公布財報帶動科技股反彈，那指大漲 219.19 點，或 1.58%、標普也翻紅收高，上漲 23.09 點，或 0.52%、費半也上漲 20.53 點，僅道瓊下跌 21.42 點，或 0.06%。

若以台股 1 月 27 日至 2 月 4 日封關期間、共 7 個交易日，國際股市漲跌變化，那指累計上漲超過 4%、標普上漲 3.3%、費半也有 3.05% 漲幅、道瓊累計上漲 2.3%；台積電 ADR 累計跌幅則有 1.19%。

回顧台股牛年封關日 (26 日)，盤中一路平盤上下震盪游走，終場以小跌作收封關，收在 17674.40 點，下跌 26.72 點，成交量縮至 2241.09 億元，台股失守季線，不過半年線等中長期均線仍維持多頭格局。

市場消息方面，矽晶圓大廠環球晶未能完成收購世創 (Siltronic)，原規劃用於收購案的資金，將轉為資本支出及營運周轉使用，預期今年至 2024 年總資本支出將達新台幣 1000 億元 (約 36 億美元)，進行多項現有廠區及新廠擴產計畫。

台積電今年持續受益於蘋果產品線快速擴張與擴大先進製程投片，業界傳出，台積電今年來自蘋果相關營收將超越 3800 億元，創歷史新高，年增率上看 19%，營運大補。