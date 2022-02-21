〈俄烏衝突〉外交解決希望顯現 美股期貨上漲、亞股跌幅縮減

亞洲股市周一 (21 日) 收復跌勢，美股指數期貨上漲，因為俄烏僵局出現一些外交解決的希望，儘管細節仍然需要更多磨合。

來自法國官方消息稱，美國總統拜登 (Joe Biden) 和俄羅斯總統普京 (Vladimir Putin) 已原則上接受了法國所提舉行峰會的提議，儘管美國表示，只有在俄羅斯不入侵烏克蘭的情況下，這場峰會才會舉行。

日本日經 225 指數早盤一度下跌 2%，至午盤跌幅已減至 0.8%，MSCI 日本以外的亞太股市，跌幅則縮減至 0.4%，儘管陸股、港股午盤跌勢的收縮並不明顯，上證指數午盤跌約 0.36%，港股恒生指數跌約 0.7%。

美股期貨仍進行交易，標普 500 期指由跌轉漲，漲幅約 0.4%，那斯達克漲約 0.2%。同樣，EUROSTOXX 50 期貨上漲 0.3%，FTSE 期貨來到約平盤。

美國在原則同意峰會前，仍警告俄羅斯正準備很快對烏克蘭進行全面攻擊，並在準備相關制裁措施，包括禁止美國金融機構為俄羅斯主要銀行處理交易。

對主權債券和黃金等避險資產的需求減弱，10 年期美債殖利率回升至 1.93%，金價回落至每盎司 1891 美元，布蘭特原油下跌 18 美分至 93.36 美元，脫離 95.0 美元的高位，而美國 WTI 原油下跌 17 美分至 90.00 美元，遠離 92.93 美元的高位。