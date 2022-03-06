〈303全台大停電〉工總6個月內提能源政策建言書

國內 3 月 3 日發生大規模停電，造成各產業損失慘重，對此，工總理事長王文淵指示工總集合國內產業領袖及經濟與能源專家學者，共同為台灣能源政策把脈，產業界認為此次停電已非單一偶發事件，希望在未來 6 個月內，以客觀、務實與科學態度，提出產業對政府改善能源政策的建言書，供政府政策參考，盼政府務實面對，以化解台灣未來能源的危機。

工總表示，台灣 3 日爆發近年來最嚴重大停電，近 4 成、約 549 萬家戶瞬間停電，台鐵中部以南全線停駛，全台生活與交通大亂，根據經濟部工業局統計，國內 77% 以上工業區受波及，包括 48 座工業區與 521 家廠商同時停電。

半導體、光電、石化、鋼鐵等工業生產全面受影響，工總指出，產業界初估損失恐達上百億，其中高雄林園工業區的石化業者損失最為慘重。面對此嚴重停電事故及去年 5 月兩次跳電，產業界認為已非單一偶發事件，現行能源政策調整刻不容緩，到了需要嚴肅且誠實面對的時刻。

工總表示，尤其美中貿易戰造成全球供應鏈的洗牌與重組，台灣迎來近年最大投資熱潮，用電量節節攀升，但地縁政治風險與能源穩定供應，已成產業能否根留台灣的最大隱憂。同時，全球氣候變遷讓保護地球環境生態，淨零排放或碳中和成為世界各國追求的最高目標，這些議題都讓能源政策變得非常複雜與極具衝突，未來如何兼顧能源取得與環境發展，不只是產業問題，更是當前重大的社會議題。

工總並說，有鑑於能源政策議題牽涉甚廣，同時考量台灣天然資源有限，產業發展是台灣生存的重要命脈，產業界一致關切台灣能源政策後續走向及發電配比的合理性，希望政府以負責任態度重新檢討現行能源政策，讓產業可安心在地經營。