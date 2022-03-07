〈國內微解封〉今起入境檢疫期鬆綁 下月可望縮短至7天

台灣檢疫新制今 (7) 日起上路，不論是入境者或確定病例的接觸者，檢疫、隔離天數均縮短為 10 天，本土疫情獲得控制，外界關切 4 月檢疫期能否進一步縮短為 7 天，疫情指揮中心指揮官陳時中指出，若邊境鬆綁後，國內疫情可控，就有可能放寬。

國內防疫規範逐漸鬆綁，COVID-19 確診者的密切接觸者居家隔離天數及入境者居家檢疫天數，自今天零時起縮短為 10 天，期滿後接續執行 7 天自主健康管理，期間須家用快篩試劑檢測增為 2 次 (第 3 天、第 6-7 天各 1 次)，檢測結果透過發送雙向簡訊回報，以利政府即時掌握檢測結果。

外界關注，新制上路 1 個月後，檢疫天數可否縮短為 7 天，陳時中表示，中央已準備在疫情穩定控制情況下，繼續往下縮短檢疫天數，不過，檢疫愈短、風險愈高，須仰賴民眾配合，所以除了疫情穩定可控外，還要觀察檢疫 / 隔離期間的快篩回報率，若未遵守快篩，最高可罰 30 萬元。

指揮中心指出，經分析我國 Omicron 病例，10 天內可檢出陽性比率達 99%，1% 可能進入社區，對社區造成威脅，基於鄰近國家經驗，未接種 COVID-19 疫苗之長者，染疫後發生重症和死亡的比例較高。因此，為再鼓勵尚未接種 1、2 劑或追加劑疫苗的 65 歲以上長者儘速接種，地方政府可自今年 3 月 10 日起至 4 月 10 日止，加碼提供 500 元 (含) 以下衛教品。

指揮中心公布，今天新增的 2 例本土個案位於台南鹽水，為旅行團群聚案，其中 1 人為昨天公布個案同住的 10 多歲孫女，已經接種過兩劑 BNT 疫苗，Ct 值僅 9.2，醫療應變組副組長羅一鈞指出，該患者為青少年，較不會因病毒量高就出現重症的疑慮，輕症的可能性最高。