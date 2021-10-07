工總：製造業不建議調漲基本工資 9成業者僅接受3%調幅

一年一度基本工資審議會將於明 (8) 日召開，勞動部長許銘春今 (7) 日也表態，調幅有機會達 3％。工總今日也發布「製造業對調升基本工資意向調查報告」，工總表示，製造業不建議調漲基本工資，9 成業者僅接受 3% 調幅，呼籲避免因調幅過高影響產業。

工總指出，過去一年疫情蔓延，今年 5 月又提升至三級警戒，消費服務業首當其衝，營運難以為繼；而國內雖出口暢旺，部份製造業訂單滿載，但近年來經濟發展過度集中在少數產業，經濟與出口成長也是少數產業帶動，許多傳產及中小企業經營依然艱困。

工總此次調查報告中 7 成是中小企業，調查指出，今年前三季有半數製造業整體營收減少，也有近 6 成受訪製造業整體獲利減少；近年來表現亮眼的電機、電子產業，儘管是少數營收成長調查的產業，但獲利也明顯衰退。

另外，受訪的紡織業有 69% 營收減少，但卻有 78% 業者獲利減少，顯示傳統產業受到衝擊更更嚴峻。此次調查的 200 家產業中，僅 17.5% 企業營收、獲利同步成長。

工總表示，多數受訪產業不建議調漲基本工資，93% 受訪業者僅能接受 3% 調幅，調漲後月薪為新台幣 2 萬 4720 元，時薪為新台幣 160 元。

工總呼籲政府，此次基本工資調漲切莫以偏概全，見樹不見林，避免因調幅過高而影響產業營運。

