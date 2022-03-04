〈企業徵才〉宏碁配合集團多元發展 今年擬招數百位跨域人才

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (4) 日宣布啟動今年度校園徵才活動，因應集團多重事業引擎持續發酵，今年將以集團招募為徵才重點，預計招募數百位前後端開發工程師、數據分析師、醫療生物領域研究員、綠色電腦設計等各領域人才，明 (5) 日也將參與台大企業徵才博覽會。

宏碁全球人資長林弘道表示，集團多元事業引擎持續發酵，近年著重生活風格品牌、智慧城市發展，孕育包含飲料事業、電競平台、遊戲代理等事業，在智慧醫療、智慧零售、智慧交通等也皆有著墨，希望進一步廣納年輕人加入，再創事業高峰。

宏碁表示，受疫情影響，睽違 2 年的校園徵才活動今年將重新起跑，預計祭出數百名職缺廣邀各方人才，鎖定包含前後端開發工程師、數據分析師、資安雲端工程師、跨國工作人員、AI 影像辨識工程師、醫療 / 生物領域研究員、綠色電腦設計、產品研發等。

除既有福利制度外，宏碁指出，因應疫情也提供彈性調整福利，包含疫苗接種有薪病假，同時今年也新增員工持股信託制度，每月透過員工、公司各自提撥定期定額資金認購宏碁股票，協助員工穩定儲蓄，累積長期財富。

營運方面，宏碁認為，今年從需求面觀察，混合工作、混合學習已成生活常態，整體商用筆電、桌機、顯示器等需求仍強，教育方面也看好中美洲等地區教育標案開出，展望不悲觀，短期物流情況則較為緊張，將力拚維持企業營運「韌性」。