〈企業徵才〉中鋼年度招考報名起跑 釋缺350名鎖定四大類人才

中鋼 (2002-TW) 2022 年度公開招考也自今 (4) 日起開始報名，中鋼表示，因應產線及退休人力需求，今年將招募 350 名新進人員，主要是機械、電機、資工、化工四大類組。

中鋼此次召募 350 名新進員工中，包含師級職位 49 名、員級職位 301 名，根據報名簡章進用待遇，月薪方面，師級起薪 4 萬元、員級起薪 3 萬元；每年將視營運獲利情況及員工績效表現核發獎金等。

中鋼表示，為提升下一個 50 年的競爭力，除了「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營雙主軸外，企業之本在人才，也積極打造安全、健康與發揮員工長才的工作環境，培訓人力。

中鋼強調，因應來自全球客戶的多元需求、面對世界環境的劇烈變化及追求永續發展的堅定決心，需要勇於任事、無畏挑戰的伙伴，歡迎主動積極、當責敬業及認同誠信正直企業文化的優秀人才，報名新進人員甄試，成為新生代中鋼人。

中鋼 2022 年新進人員公開招考委託委託國立中山大學辦理，報名期間自 3 月 4 日志 3 月 15 日下午 5 點，初試 (筆試) 定於年 4 月 16 日舉行、6 月 15 日開放應考人查閱；複試 (口試) 預定 7 月 1 日至 18 日舉行，錄取結果將於 7 月 29 日開放應考人查閱；中鋼今年也將與廉政署共同合作，防止電子舞弊情事，以維護本次招考公平性。