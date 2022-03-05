明泰去年純益年減25% EPS 0.8元

網通廠明泰 (3380-TW) 公布去年第四季財報，純益 1.45 億元，季增 3.94%、年減 54.76%，每股純益 0.17 元，全年稅後純益 5.4 億元，年減 25.47%，每股純益 0.8 元，董事會決議，去年盈餘每股擬配發 0.8 元現金股利。

明泰去年第四季營收 64 億元，季減 4.4%，年減 33.7%，毛利率 18.9%，季增 1.8 個百分點，年增 3.82 個百分點，營益率 3.19%，季增 0.55 個百分點，年減 0.72 個百分點；純益 1.45 億元，季增 3.94%、年減 44.76%，每股純益 0.17 元。

明泰去年全年營收 278.62 億元，年減 13.39% ，毛利率 16.46%，年增 0.9 個百分點，營益率 2.55%，年減 0.24 個百分點；稅後純益 5.4 億元，年減 25.4%，每股純益 0.8 元。

明泰擬發放超過 4.33 億元現金股利，每股現金股利 0.8 元，其中 0.7 元來自於盈餘分配，0.1 元來自資本公積發放，以 4 日收盤價 30.6 元計算，現金殖利率約 2.6%。

明泰去年受晶片等材料供給短缺及客戶結構轉換影響，展望今年，明泰認為，短缺問題有望逐步改善，有助帶動營收、毛利率回升。

隨著包含台灣與國外相關低軌衛星進度持續演進，明泰與主要客戶新產品更持續進行中，雙動能加持下，明後年相關業績將顯著成長。