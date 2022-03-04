〈企業徵才〉精誠擴大招募工程師 今年預計徵才超過1000人

精誠資訊 (6214-TW) 今年啟動大規模徵才計畫，擴大召募「5A」、「雲服務」、「資安」等技術領域優秀人才，預計延攬超過 1000 名社會新鮮人及菁英加入，開出職缺包括 Java 程式設計師、.NET 程式設計師、雲端研發工程師、資安工程師、iOS/Android APP 開發工程師、微服務工程師等。

精誠此次招募的人才，涵蓋智慧綠能、智慧資安、智慧電商、智慧製造、智慧金融、智慧城市、智慧醫療等多元產業應用。目前員工人數約 4200 人，其中 40% 為技術與軟體人員。

精誠集團人資長黃郁仁表示，創新科技與商業模式不斷推陳出新，所有產業都有數位轉型需求，資訊服務業發展以前所未有的速度持續成長，精誠連 6 年營收創新高，持續投資海外市場，開創新事業商機。

精誠相信人才是最好的投資，持續積極打造友善工作環境，並每年提供 100 名實習名額，今年將開辦第三屆「精誠雲學院」，以概論課程、原廠認證課程、實習三階段人才養成計畫，引導學生順利進入雲服務技術領域。

精誠以軟體連結數據，以數據整合為核心，持續透過 5A(AP、APP、API、Appliance、Algorithm) 跨界軟體能力，及上雲、用雲、管雲、護雲 4 大雲服務核心技術，並積極加大雲服務與資安領域生態圈整合佈局。去年營收為 295 億元，年增 24%。

