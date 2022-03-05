〈俄烏衝突〉俄祭最高15年徒刑打假消息 BBC、CNN當地報導急喊停

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 周五 (4 日) 簽署一項新法案，對任何在俄烏議題上故意散佈假消息、損害軍方名譽的行為祭出最高 15 年的刑罰，這項等同打擊異議的法律，使新聞工作者避之不及，英國廣播公司 (BBC)、美國有線電視新聞網 (CNN) 等海外媒體紛紛宣布暫停在俄羅斯境內的報導工作。

俄烏衝突爆發後，俄羅斯官員多次指控美國及其盟國故意散布假消息，企圖對俄羅斯人民挑撥離間，為此，俄羅斯議會周五通過刑法修正案，並交由普丁簽署，將假消息傳播行為納入可處罰款或坐牢的罪行。

此外，公開呼籲制裁俄羅斯的行為也被視為違法，恐被處罰款或最高三年徒刑。

為了保護自家新聞工作者，加拿大廣播公司 (CBC)、英國 BBC、美國 CNN 和彭博 (Bloomberg) 等紛紛宣布暫停在俄羅斯境內的報導工作，以防遭受牢獄之災。

CNN 一位發言人表示：「CNN 將暫停在俄羅斯的報導作業，並繼續評估局勢和下一步走向。」

彭博總編輯 John Micklethwait 說：「我們非常遺憾必須暫停在俄羅斯境內的新聞採訪。」並稱這項刑法修正案旨在將所有的獨立記者變成罪犯。

BBC 也稱，不會讓員工陷於刑事起訴的風險，在俄羅斯的所有記者和支援人員都將暫停作業，但會繼續在俄羅斯境外提供俄語版的新聞服務。