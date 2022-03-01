德國工廠商業生產可望獲准 特斯拉漲逾7% 但水力問題尚待解決

特斯拉 (TSLA-US) 周一 (28 日) 股價大漲 7% 以上，係因德媒報導，該公司在柏林郊區的新工廠將獲得商業生產的批准。然而，該公司仍面臨當地水力契約問題。

特斯拉周一上漲 60.56 美元或 7.48%，收 870.43 美元。

根據德媒報導，特斯拉蓋在柏林近郊小鎮格林海德 (Grünheide) 的「柏林超級工廠 (Gigafactory Berlin)」，其年度產量目標至少 50 萬輛車，以及這些車使用的電池，能創造 1.2 萬份就業機會。

媒體報導，德國最大工會 IG Metall 柏林 - 勃蘭登堡 - 薩克森地區辦事處負責人 Birgit Dietze 表示，該工廠員工已選出第一個勞資聯合委員會 (works council)。

馬斯克過去一直對工會組織深感不滿，去年 3 月還被工會要求刪除他 2018 年在推特上的貼文，因該推文提到，如果特斯拉美國廠員工組織工會，就要取消他們的股票期權。

當地環保團體預計 3 月 4 日在行政法庭聽證會上主張，勃蘭登堡州環境部在核可當地水力公司履行與特斯拉的契約之前沒有進行足夠的審查。根據媒體報導，該原告環保團體聲稱該工廠耗水量足以支撐 3 萬人居住的城鎮使用。

倘若環保團體勝訴，特斯拉將須等待水力公司與地方當局談判，討論特斯拉新工廠運作所需要的水量來源。