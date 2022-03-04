CVS對在元宇宙內設立藥局及保健診所申請商標註冊

CVS Health (CVS-US) 希望成為元宇宙 (Metaverse) 中的第一家藥店。

這家藥店和醫健服務公司申請註冊商標，以銷售虛擬商品、NFT 並提供醫療保健服務，加入了沃爾瑪 (WMT-US) 和 Nike (NKE-US) 等主要零售商的行列。

在向美國專利貿易局 (USPTO) 提交的文件中，CVS 尋求為其徽標 (logo) 註冊商標，並提供線上商店以及可下載的虛擬商品，包括「處方藥、健康、保健、美容和個人護理產品」。

CVS 於 2 月 28 日提交申請。該申請周週五 (4 日) 在美國專利局官網上公開。

CVS 還尋求在虛擬環境中提供其店內診所和遠距醫療平台提供的健康服務。在文件中，該公司解釋，主要就是提供營養和健康指導，「即非緊急醫療服務、保健計劃、與營養相關的諮詢服務、提供健康生活方式和營養服務…… 以及諮詢。」

Gerben Perrott 律師事務所創始合夥人 Josh Gerben 表示，自從 Facebook (FB-US) 宣布更名為 Meta 之後，已經有一連串公司提交了元宇宙申請案。

他說，「所有財富 500 強企業都以『我們可以如何在這個平台上發揮作用？』的想法申請商標。」但是，他補充說，「在過去幾個月裡，還沒有看到任何像 CVS 這樣申請虛擬醫療診所的例子。」