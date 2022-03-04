實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄 03/04 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6829 千附精密 03/07 初上櫃 03/01-03/03 1599 66.00 66.00 元大 01 03/04 245894 8438 昶昕 03/07 初上市 03/01-03/03 1715 40.00 40.00 中國信託 01 03/04 272509 4923 力士 03/08 初上櫃 03/02-03/04 666 61.88 61.88 宏遠 01 03/07 167425 6763 綠界科技 03/09 初上櫃 03/03-03/07 663 760.00 760.00 元富 01 03/08 69779 4558 寶緯 03/11 初上櫃 03/07-03/09 1203 40.00 40.00 日盛 01 03/10 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。