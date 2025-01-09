盤後速報 - 環球晶(6488)次交易(10)日除息5元，參考價364.0元
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 17:07
環球晶(6488-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
首日參考價為364.0元，相較今日收盤價369.00元，息值合計為5.0元，股息殖利率1.36%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/01/10
|369.00
|5.0
|1.36%
|0.0
|2024/07/18
|576.0
|11.0
|1.91%
|0.0
|2024/01/19
|580.0
|8.0
|1.38%
|0.0
|2023/01/05
|443.0
|6.5
|1.47%
|0.0
|2022/07/12
|435.5
|8.0
|1.84%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 美商務部敲定補助環球晶4.06億美元增產矽晶圓
- 〈台股盤前要聞〉台股2萬3又告急、統一證喊出蛇年上看2萬8、台塑四寶發債逾400億
- 盤中速報 - 環球晶(6488)大漲7.12%，報383.5元
- 盤後速報 - 環球晶(6488)下週(1月10日)除息5元，預估參考價378.5元
下一篇