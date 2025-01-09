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鉅亨速報

盤後速報 - 環球晶(6488)次交易(10)日除息5元，參考價364.0元

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 17:07


環球晶(6488-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

首日參考價為364.0元，相較今日收盤價369.00元，息值合計為5.0元，股息殖利率1.36%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/01/10 369.00 5.0 1.36% 0.0
2024/07/18 576.0 11.0 1.91% 0.0
2024/01/19 580.0 8.0 1.38% 0.0
2023/01/05 443.0 6.5 1.47% 0.0
2022/07/12 435.5 8.0 1.84% 0.0

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