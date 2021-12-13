經部攜產業布局5G 和碩推動TIP實驗室、英業達攻智慧工廠

經濟部今 (13) 日舉辦 5G 應用成果發表會，攜手聯發科 (2454-TW)、明泰 (3380-TW)、和碩 (4938-TW)、英業達 (2356-TW)、新創泰雅科技等產官學界進軍 5G 產業鏈，其中，電子大廠和碩協助打造亞太首座 TIP 實驗室，英業達則率先在自有桃園龜山廠區導入智慧工廠。

經濟部表示，據統計，今年全球 5G 行動基礎設備市場規模將達 191 億美元 (約新台幣 5300 億元)，年成長率高達 39%，看好 5G 開放式網路 (Open RAN) 軟硬體分離、強調開放化，將是台灣 5G 產業發展契機。

和碩與工研院合作，共同建構 5G 驗測平台，獲得國際組織 TIP(電信基礎建設計畫) 認可，在台灣成功打造亞太首座、也是全球第 16 座的 TIP 實驗室，協助台廠加速驗證 5G 產品、商品化進程，成為台廠切入國際市場的「敲門磚」。

英業達也透過台商回台計畫，在桃園龜山自有廠房導入 5G、AI 人工智慧、AOI 製程品檢，估降低複檢人力成本約 50%，同時提升 10% 生產效能，英業達指出，未來將運用自身經驗，協助其他廠商導入 5G 專網應用，也透露現階段仍以大型企業、政府單位導入 5G 專網、智慧工廠速度最快，中小企業則居次。

除和碩、英業達外，經濟部表示，聯發科在 4G、5G 手機晶片市占也位居全球冠軍，明泰自行開發的 5G 基站也成功打入日本市場，今年應用在逾 40 個應用場域，新創公司泰雅科技則瞄準 5G 專網平台，近半年就吸引各大企業投資逾 2 億元。