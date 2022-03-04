國內油價連4漲 95無鉛直逼33元 中油吸收一半漲幅

俄烏戰事愈演愈烈，導致全球原油供應大亂，加上 OPEC+ 無意擴大增產，使得 5 月交割的倫敦布蘭特 (Brent) 原油期貨價格一度逼近每桶 120 美元大關。國內油價下周將連 4 漲，汽油每公升估調升 0.7 元、柴油每公升估漲 0.1 元，95 無鉛汽油直逼 33 元，為 2014 年 10 月以來新高，這也是中油時隔近 7 年半再度啟動吸收一半漲幅的機制。

中油表示，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，由於我國所需的油源幾乎全從國外進口，但政府及中油已建立平穩機制，若 95 無鉛超過 32.5 元，將加大吸收漲幅的幅度到 50%，持續協助穩定油價。

國際油價漲不停，4 月交割的 WTI 原油期貨價格 3 日盤中高點觸及 116.57 美元，創 2008 年 8 月以來新高紀錄，終場轉跌 2.7%，收每桶 107.67 美元。5 月交割的 Brent 原油期貨價格，盤中高點觸及 119.84 美元，終場跌 2.2%，收每桶 110.46 美元。

俄羅斯目前是全球第三大石油出口國，每日出口超過 700 萬桶，其中半數輸往歐洲大陸，不過，美國持續制裁俄國，將針對油氣開採設備等特定技術實施出口管制，加上俄國多間銀行遭踢出 SWIFT 支付系統，全球買家紛紛避開購買俄國油源，積極搶購 WTI 及 Brent 原油。

根據中油官網顯示，本周累算至 3 月 3 日的調價指標 7D3B 周均價為每桶 107.85 美元，較上周大漲 10.91 美元；新台幣兌美元匯率 28.050 元，較上周貶值 0.122 元。

國內油價目前已連 3 漲，依中油浮動油價調整機制作業原則，汽油每公升應該要調漲 1.2 元，但觸及中油平穩機制，95 無鉛超過 32.5 元，須吸收一半漲幅，因此，預估下周汽油約漲 0.7 元，而柴油因不能超過亞鄰最低價規定，只能調升 0.1 元。

若依預估調漲幅度來看，下周 92 無鉛汽油每公升將來到 31.4 元，95 無鉛汽油 32.9 元，98 無鉛汽油 34.9 元，超級柴油每公升 28.6 元，為連續第 4 周上漲。詳細的油價整幅度請以中油周日公布的資訊為主。