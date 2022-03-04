〈俄烏衝突〉坐擁豐富能源 俄國可能透過挖礦規避西方制裁

俄羅斯入侵烏克蘭遭到西方國家制裁，目前無法動用外匯，但分析師表示，俄國仍坐擁豐富的能源，也許能靠比特幣挖礦規避嚴密的制裁，但以俄國的經濟和金融市場來看，加密貨幣恐怕難以發揮太大效用。

區塊鏈分析公司 Elliptic 政策和監管事務主任 David Carlisle 說：「對俄國政府或一些受到制裁的公司來說，要透過挖礦取得比特幣並不難。這可以讓他們取得商品和服務，甚至是現金。」

伊朗等國家很可能早已利用虛擬貨幣挖礦，把無法出口的能源轉換成比特幣或某些強勢貨幣 (hard currency，或硬貨幣)，也就是可自由兌換的貨幣)。

Carlisle 推估，伊朗去年的挖礦活動約占整體的 4.5%，可能已替伊朗政府賺進 10 億美元。

在中國去年 5 月對比特幣挖礦下達禁令之後，俄羅斯和親俄的白俄羅斯就是最歡迎挖礦的國家，一些中國挖礦公司已經遷移到中亞和東歐，包括俄國。

俄國總統普丁本身也支持加密貨幣挖礦，但這與俄國央行立場不同，後者提議禁止挖礦和相關交易。白俄羅斯則在 1 月表示，將繼續保持自由的加密貨幣規範。

作為制裁的一環，俄羅斯主要銀行已遭踢出環球銀行電信金融網路 (SWIFT) 支付系統，這促使俄羅斯個人和企業轉而過加密貨幣把資金匯往海外，美國、日本和歐盟等正在設法填補這個漏洞。

日本虛擬和加密資產交易所協會 (JVCEA) 周四起討論新規定，包括禁止由交易所中介且涉及俄國的交易。美國財政部長葉倫周三表示，美國正在密切關注此事，歐盟財長則在周二同意展開進一步調查。

俄羅斯有 1730 萬住民持有加密貨幣，相當於 12% 人口，當地很多區塊鏈開發公司持有加密資產，也不乏富人透過加密貨幣把資產轉移到海外的例子。