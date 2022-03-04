〈303全台大停電〉原能會審查通過 核三廠2部機組再起動申請

興達電廠開關場事故，造成全台大停電，核三廠二部機組安全急停，原能會昨 (3) 日晚間已同意核三廠 2 號機併聯，今 (4) 日經確認，電廠已完成安全相關匯流排比壓器檢修作業、流程輻射偵檢器 RT-004 也恢復正常，同意 1 號機再起動申請。

原能會指出，核三廠 3 日上午發生二部機組的反應器急停，經台電公司確認，是因興達電廠開關場事故，造成南部地區電力供需失衡，外電不穩導致機組急停，非核三廠本身因素所致。

原能會表示，已針對事件過程中 2 號機系統設備動作序列正確性的評估、事件發生肇因、設備狀況、機組再起動安全性評估等事項詳加審查，並經駐廠視察員現場查證設備檢查情形後，綜整確認台電已提出完整的綜合檢討報告，以及機組運作狀態符合再起動要求，因此於昨晚 10 點 15 分同意 2 號機併聯。

台電昨晚隨即依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」第 18 條規定，提出核三廠 1 號機綜合檢討報告及再起動申請。原能會於今天凌晨 2 點 55 分同意 1 號機再起動申請，並強調將持續加強監督，確認電廠依規定執行再起動及後續運轉作業。

303 全台大停電，台電初步調查是人為疏失，經濟部長王美花為此向行政院長蘇貞昌自請處分，台電公司董事長楊偉甫、總經理鍾炳利也表達請辭以示負責；蘇揆則指示，待調查報告出爐後處理。