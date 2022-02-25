油價上漲無極限！俄國大舉入侵烏克蘭 原油恐飆至14年高點

俄國周四 (24 日) 全面入侵烏克蘭，WTI 原油和 Brent 原油期貨價格盤中一度飆破每桶 100 美元水準，令油價升至近 14 年高位的可能性大增。

Rystad Energy 高級石油市場分析師 Louise Dickson 指出，在俄國全面入侵烏克蘭的消息下，油價漲勢看不到盡頭，因為該消息立即危及多達 100 萬桶 / 日的俄國通過烏克蘭和黑海中轉出口的原油。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 71 美分或 0.8%，收每桶 92.81 美元，自盤中高點 100.54 美元回落。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.24 美元或 2.3%，收每桶 99.08 美元，自盤中高點 105.79 美元回落。

Dickson 表示，如果俄軍增加或裝備更精良，那麼短期內地緣政治風險和油價漲勢恐無上限，如果烏克蘭衝突令俄國原油流動中斷，6 月之前油價可能飆升至每桶 130 美元，倘若出現更頻繁和嚴重的中斷，價格還會更加飆升。

FactSet 數據顯示，自 2008 年 7 月之後，WTI 原油和 Brent 原油就未曾見過每桶 130 美元的高價位。

根據美國能源資訊署 (EIA) 的數據，俄國是僅次於美國和沙烏地阿拉伯的世界第三大石油生產國，其石油和其他液態石油產量水準在 1050 萬桶 / 日，約占全球總量 11%。

大宗商品數據和分析公司 Kpler 分析師報告寫道，俄國對全球能源市場和石油與天然氣價格走勢的影響相當巨大，周四以及近期走勢反映了此點。

由於外國軍隊直接援助烏克蘭的可能性幾乎為零，所以可能使用的制裁方法不外是金融和經濟工具。Kpler 提到，美國拜登總統周四公布了美國對俄國追加的制裁，旨在「最大限度地擴大對俄羅斯的長期影響，並將對美國和我們盟國的影響降至最低。」

但美國制裁手段尚不包括將俄國剔除 SWIFT 支付網路，因為這將擾亂原油出口。

CIBC Private Wealth US 資深能源交易員 Rebecca Babin 表示：「在下一輪制裁行動到來前，市場行為就改變，這點讓我相信，市場不會對影響金融機構的制裁太過驚訝。這些金融機構遭制裁會讓俄國原油更難出口。」

路透社周四援引消息人士說法，鑑於俄羅斯入侵烏克蘭的不確定性，至少 3 個俄羅斯石油主要買家無法向西方國家的銀行開立信用狀以保障購買。俄國石油最大買家包括：英國石油 (BP-US) 和殼牌 (SHEL-US)。

Babin 表示，潛在制裁手段中，最極端的就是將俄國排除在 SWIFT 國際支付機制以外，如此就會在金融上完全孤立俄國，且可能煽動普丁完全停止能源流向歐洲，但目前市場上還沒有將這種「核彈級」手段反映在價格上，萬一真的實施該手段，大宗商品價格將廣泛瘋狂飆漲。

Tortoise 高階投資組合經理人 Rob Thummel 表示：「可以肯定的是，俄國石油任何中斷的空缺，都必須由 OPEC 或美國增產來填補。」

OPEC+ (含俄國) 將於下周三召開會議決定 4 月的產量水準。

儘管俄羅斯全面入侵烏克蘭，但分析人士仍然認為，OPEC + 仍可能維持其增產計畫在 40 萬桶 / 日不變。

然而，Babin 指出，戰略石油儲備 (SPR) 可能協調釋放，加上美伊可能談成核子協議，這兩點可望抑制原油價格飆漲。

Babin 表示，釋放 SPR 將提供「短期緩解」，而伊朗的浮動儲備超過 1 億桶，一旦美伊達成協議，市場可望看到 50 萬桶原油「飛快地」返回市場。