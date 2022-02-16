國邑2/22登興櫃 肺高壓新劑型新藥三期試驗明年完成收案

國邑藥品 (6875-TW) 預計 22 日登興櫃，董事長王建治表示，目前治療肺高壓新劑型新藥 (505b2)L606 研發進度最快，已在美國啟動三期試驗，目標明年上半年收完 60 位病人。

國邑具有控釋新劑型的專利技術，專注開發藥械組合的產品，藉此解決居家、遠距自行給藥的治療方式，滿足目前未能達到的臨床需求。

國邑透過微脂體專利配方技術與飛利浦的霧化器結合，打造藥械合一的治療產品，並以治療罕見疾病肺動脈高壓、間質性肺病引起的肺高壓及慢性血栓栓塞性肺高壓等三項為優先開發適應症。

其中，治療罕見疾病肺動脈高壓新劑型新藥 L606，目前已進入三期臨床試驗，由於 L606 是使用已批准的藥物成分、應用在已證實療效的適應症上，因此三期試驗主要指標，是觀察、收集 L606 在肺動脈高壓病人上的不良反應 (AE)，不需具統計意義的雙盲試驗。

總經理甘霈表示，該試驗預計收 60 名病患，預計明年上半年完成，不過目前新冠變異株肆虐，收案不易，不排除收到一定病人數後，再與美國 FDA 討論減少收案量的可能性。

另一項新劑型新藥 L608 也是治療罕見疾病肺動脈高壓，目標市場則是美國以外的全球市場，預計今年在台灣申請新藥臨床試驗 (IND) 並展開一期臨床試驗，國邑也正在與台灣霧化器、呼吸器開發商洽談合作開發 L608。

甘霈補充，目前市場上只有兩款吸入組合產品皆是速放配方劑型，每 2-4 個小時使用一次，一天使用 4-9 次，由於給藥頻率頻繁，影響患者日常生活品質，甚至睡眠時段無法用藥，提高病情惡化風險。

而國邑的微脂體專利配方技術，可讓藥物穩定釋放，減少服藥次數並降低體內藥物濃度變化所引起的副作用，據臨床試驗結果顯示，L606 藥效可延長至 12 小時，一天僅需使用 2 次，即達到全天候藥物治療。