〈焦點股〉航海王撐起台股一片天 陽明觸漲停、長榮攀逾7個月新高

台股今 (4) 日跟隨亞股跳水重挫，航運股再度撐起一片天，市場聚焦超級財報周即將登場，尤其是長榮海運的法說會，吸引買盤提前搶進卡位，今天由貨櫃航商陽明 (2609-TW) 領軍上攻，一度亮燈漲停，達 137.5 元，長榮 (2603-TW) 也攀上逾 7 個月新高，萬海 (2615-TW)、台驊投控 (2636-TW)、四維航 (5608-TW)、中櫃 (2613-TW) 等同步吸金。

航海王近來人氣高漲，也吸引當沖客回歸，據統計，萬海昨天當沖比高達 6 成，長榮、陽明也分別有 51.35%、46.39%。航運股今天無懼大盤跌勢，再度成為盤面多頭指標，盤中成交比重占大盤超過 4 成，人氣不墜。

陽明今天強勢翻紅，並一舉攻上漲停板，達 137.5 元，為去年 8 月底以來新高，截止午盤，成交量排名位居上市公司第二高。陽明農曆年前股價曾跌破百元大關，虎年開紅盤以來一路飆升，累計漲幅將近 4 成。

長榮早盤股價一度翻黑，但在買盤積極湧入下，股價強攻至 171 元，漲幅約 6.5%，創下逾 7 個月新高，午盤成交量能已超過 36 萬張，為上市公司之冠；萬海同步勁揚逾 6%，重登 200 元大關，但午盤漲幅逐漸收斂。

其他航運股方面，台驊投控昨天噴漲停後，今天盤中仍大漲逾 7%，最高來到 161 元，四維航、中櫃、中航、台航等也有 1-3% 的漲幅；航空雙雄表現不同調，華航一度漲近 3%，最高來到 29.2 元，長榮航則陷入多空激戰，股價震盪翻黑。

海運景氣持續看俏，長榮海運及榮運將於 15 日同步召開法說會，時值長榮國際即將公布新任董事長名單之際，市場高度關注，預期長榮海運去年獲利、股利水準及營運展望三面向，將是法說會重要焦點。此外，陽明、萬海預計也會在 14、15 日當周召開董事會，股利政策為市場矚目焦點。

