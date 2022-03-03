慧洋-KY前2月獲利年增逾300% 每股稅前盈餘2.03元

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (3) 日公布 2 月合併營收為 16.24 億元，月減 15.91%，年增 55.79%，為連 2 個月衰退，但仍創同期新高；慧洋也同步公告自結，單月稅前盈餘 6.49 億元，年增 259.46%，每股稅前盈餘 0.87 元，前 2 月稅前盈餘 15.16 億元，年增 306.19%，每股稅前盈餘為 2.03 元。

慧洋說明，2 月營收受年節假期和營運天數影響，因此較上月減少。

對於後市，慧洋認為 2 月底烏俄衝突爆發，將如何影響散裝運費，仍有諸多因素需要觀察。

慧洋指出，由於俄烏兩國為礦產和穀物等原物料出口國，後續各國經濟制裁將可能影響出口量，而原物料進口國因戰事轉往其他地區購買，將可能拉長船舶航程天數。另外，保費、燃油價格提高，也會增加船舶營運成本，並可能轉嫁至運費上。

不過，目前慧洋船隊並無出入戰事區域，公司表示，未來也將盡量避免前往，並提高對各國經濟制裁對象的查證強度。

慧洋強調，俄烏衝突至目前尚未對散裝運費造成明顯衝擊，是否會演變為全球經貿長期不穩定風險，將審慎評估。

慧洋也持續迎來新造船，2 月底有新船加入營運，是由尾道造船株式會社所製輕便型船舶 (Handy / 37,000 噸)，已簽訂穩定租約。

目前慧洋總船隊數達 137 艘船舶、平均船齡約 7 年，為國內最大散裝船隊，今年仍將適時依市場行情，維持船隊汰舊換新政策，在 2023 年環保新規上路後，可望持續領先。