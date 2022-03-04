合庫銀第二波徵才釋300名職缺 起薪最高上看58K

合庫銀今年持續擴大徵才，配合畢業季來臨開出 300 名職缺，包含招募儲備菁英、一般金融、理財、資訊及電金等各類人才，徵才類別多達 17 項，起薪最高可達 58K。

以一般金融人員來說，只要大學畢業即可報名，共有 149 個名額，各項薪資福利合計一年上看 75 萬元；至於儲備菁英則需碩士以上學歷、英文達英檢中高級以上程度，共有 45 名職缺，薪酬獎金合計約百萬元，入行後將透過實務歷練增強金融專業，可在短短兩年內成為合庫廣大海外布局中的菁英。

合庫銀表示，為讓畢業生深入了解合庫，這波校園徵才將循例參加包含台大、政大、清大、成大等大學徵才博覽會，期間也將巡迴全台舉辦企業說明會，由各校於合庫任職的學長姊們，進入校園直接與學弟妹面對面交流及分享工作經驗。

合庫銀母公司合庫金 (5880-TW) 去 (2021) 年稅後純益首度突破 200 億元關卡，年增幅 23.65%，員工年終獎金 (含員工酬勞) 平均約 8 個月，今年調薪也有 4% 幅度，再加計年度考績晉薪，平均加薪幅度達 6.6% 以上。

在員工福利部分，包含開辦員工持股信託、提高生育津貼補助、為員工投保防疫及疫苗接種險、實施優於法令及同業的防疫照顧假、疫苗接種假。

合庫銀表示，本次徵才招考委託金融研訓院辦理甄試事宜，報名期間預計自 111 年 3 月 28 日起至 111 年 4 月 28 日止。