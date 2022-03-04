〈財報〉資料中心晶片需求強 博通Q1財報佳、財測報喜 盤後漲4%

博通 (Broadcom) 周四 (3 日) 美股盤後公布上季營收、獲利均優於分析師預期，並看好企業客戶的強勁需求與全球 5G 技術部署，繼續帶動本季業績成長，激勵盤後股價揚逾 4%。

博通 (AVGO-US) 預期 2022 會計年度第二季 (截至 5/1) 營收約達 79 億美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 74.3 億美元。

受財報和財測利多激勵，博通周四美股盤後一度勁揚 4.8%，因費城半導體指數走勢疲軟，該股今年迄今跌幅已達 13%。

Q1(截至 1/30) 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 77.1 億美元，年增 16% vs. 76 億美元 (FactSet 調查預期)

調整後 EPS 報 8.39 美元，年增 27% vs. 8.23 美元 (FactSet 調查預期)

調整後 EBITDA 報 48.2 億美元，年增 22%

自由現金流報 33.9 億美元，年增 13%

各部門收入：

半導體解決方案收入報 58.7 億美元，年增 20%

基礎設施軟體收入報 18.3 億美元，年增 5%

博通為智慧手機、網路設備和伺服器晶片的主要供應商，客戶涵蓋全球最大的科技公司，舉例來說，谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 的資料中心便是採用博通的網路晶片，蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 也仰賴博通的連網晶片。

博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 表示，第一季業績表現主要受企業強勁需求，以及科技巨頭和網路服務供應商對下一代技術的投資所推動，展望第二季，年成長率料進一步加速。

博通上季創造 34 億美元自由現金流，且履行先前承諾，向股東返還 18 億美元的現金股利並執行 27 億美元的股票回購。

財務長 Kirsten Spears 表示，本季自由現金流將繼續保持強勁。該公司去年底宣布，今年將買回 100 億美元的庫藏股。

即使需求激增，晶片供應商仍須面臨供應鏈吃緊問題。陳福陽曾表示，今年和明年的部分產能已經滿載，他還向客戶表示，必須提前一段時間下單才能確保供應。