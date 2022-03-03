〈俄烏衝突〉賑濟烏克蘭難民 台灣1天募集近8000萬元

俄羅斯進犯烏克蘭超過一周，據統計，喪生的平民已超過 2000 人，基於人道關懷及國際互相援助精神，外交部透過財團法人賑災基金會，於昨 (2) 日下午開立烏克蘭捐款專戶，截至今 (3) 日下午 5 點，僅一天多的時間，收到的捐款金額已達 7964 萬元，捐款人數共計 15677 人。

俄烏戰火延燒，賑災基金會指出，烏克蘭人民因戰亂遭受生命財產的重大威脅，據聯合國難民署 (UNHCR) 統計，近一周有逾 66 萬人次逃離家園，前往波蘭等鄰近國家躲避戰火的襲擊，未來幾個月，烏克蘭境內估計將有 1200 萬人急需協助及救護，超過 400 萬難民將持續尋求鄰近國家提供庇護。

政府先前已啟運援贈醫療物資，外交部長吳釗燮昨天也宣布將開設賑災帳戶，結合行政、立法部門及民間力量協助烏克蘭難民。衛福部轄下財團法人賑災基金會依公益勸募許可辦法規定申請烏克蘭賑濟專案，於 2 日午間緊急召開臨時董事會，經全體董事一致同意通過專案賑助，旋即報衛福部核准開設賑濟專戶。

賑災基金會表示，本專戶將匯集民間力量，協助烏克蘭境內流離失所的人民或逃往其他國家之難民，維持基本生活及健康之必需。募得款項將全數交由外交部統籌協調，與相關國家及組織合作，共同執行對烏國之人道援助工作。

賑災基金會指出，統計至今天下午 5 點，已收到捐款金額 7964 萬元，捐款人數總計 15677 人，其中最高一筆捐款為 200 萬元。

賑災基金會表示，本專案勸募期間為 3 月 2 日至 4 月 1 日止，捐款帳號戶名「財團法人賑災基金會」，銀行名稱「土地銀行 長春分行」，銀行帳號「102-005-124-619」。

另為便捷捐款，賑災基金會取得國內集資專業的貝殼放大公司支援，在最短時間內於挖貝平台提供線上刷卡與超商付款管道（https://wabay.tw/projects/twuk），民眾使用該平台之手續費將由貝殼放大全額吸收，不會衍生捐款外之其他費用。