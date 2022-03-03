外資連二賣 續調節台積電1.6萬張提款近百億元

台股今 (3) 日受全台停電事件干擾，終場未能站回萬八，收 17934.4 點、上漲 66.8 點，三大法人續土洋對作，合計賣超 53.57 億元，其中，外資連二賣，今日再賣 74.35 億元，並續砍晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 16360 張，提款近百億元，不過投信則持續力挺台股，累計已連 22 買。

期貨方面，外資今日減碼 765 口空單，空單未平倉口數降至 2 萬口以內，達 19465 口，投信也減碼 170 口空單，空單未平倉口數來到 2881 口，自營商則減碼 619 口多單，多單未平倉口數來到 14028 口。

外資連兩日提款台股，今日光晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 就遭砍 16360 張，提款金額達逾 98.64 億元，宏達電 (2498-TW) 同樣遭賣 12086 張居次，台企銀、開發金、新光金等金融指標也各遭調節 10551、9478、7688 張，其他還有台聚、日月光投控、和益、宏碁、華航。

外資買超方面則聚焦非電子族群，長榮 (2603-TW) 獲青睞買超 29902 張居冠，中鋼、中環、華新有 14679、13230、12633 張，均破萬張，其他則依序為旺宏、大同、亞聚、陽明、東鹼、裕民等。

內資則持續扮演台股撐盤要角，投信今日續買超 18.49 億元，為連 22 買，晶豪科買超 7105 張居冠，也與外資同步加碼長榮、中鴻、中鋼各 2367、1619、1582 張，記憶體股華邦電、旺宏也有 1096、1026 張，其他買超標的還有技嘉、奇鋐、聯電、台塑化等。

賣超方面，投信大砍緯創 6225 張，多檔金融指標也遭調節，中信金 3331 張、國泰金 2455 張、開發金 1110 張，其他包含中美晶、泰鼎 - KY、富采、國巨、建準、雙鴻等也都遭到調節。