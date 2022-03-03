〈富采法說〉三安光電打入蘋果供應鏈 董座：挾良率優勢對抗競爭

LED 廠富采 (3714-TW) 今 (3) 日召開法說會，市場傳中國對手三安光電已打入蘋果 (AAPL-US) MiniLED 供應鏈，恐將低價搶單，富采董事長李秉傑表示，MiniLED 供應上品質是關鍵，富采擁有該優勢，將積極成為供應鏈中第一供應商。

三安光電打進蘋果供應鏈已盛傳多時，李秉傑表示，MiniLED 技術成熟後，品牌商勢尋覓第二供應商是正常現象，技術成熟的同時，產業技術資訊流通更頻繁，即便競爭者從中加速切入供應鏈，並克服專利問題，未來還需面對更多產業知識與品質的挑戰。

李秉傑表示， MiniLED 品質要求是關鍵，富采擁經驗與良率優勢，與競爭者相比將能有效應對技術挑戰；目前富采的供給能支應品牌商 6 成需求，在面對競爭者進逼時較不會有壓力，倘若對手大幅擴產，低價競爭受影響程度才會較明顯。

目前富采 MiniLED 年產能約 120 萬片，公司表示，今年上半年年產能將擴大至 150 萬片，由於 MiniLED 能應用在許多 IT 產品上，未來非蘋電視、顯示器成長性高，富采新擴增的 30 萬片，將針對非蘋市場需求。

富采也正積極由旗下晶成擴大第三代半導體布局，富采表示，晶成未來將由孫公司 (晶電子公司) 轉變為旗下子公司，屆時富采旗下將有晶電、隆達與晶成三強。

晶成表示，第三代半導體 GaN 目前開案數量多，但驗證期長，待快充等產品驗證通過後，就能盡快量產，目前客戶數量多、設計種類也多，客戶普遍對晶成品質滿意，將盡快朝轉虧為盈方向前進。

至於中國競爭者已進入 8 吋製程，晶成認為，6 吋廠目前便存在許多技術挑戰，中國競爭者勢必會經歷陣痛期，晶成計劃待 6 吋廠扎穩馬步後，才會逐步擴充 8 吋廠。