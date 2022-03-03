Pimco創辦人格羅斯：滯脹可能性高 此刻不宜買股

曾被封為債券天王、共同創立固定收益巨頭 Pimco 的格羅斯 (Bill Gross) 認為經濟存在滯脹的可能性，他現在不會積極買進股票。

這位 77 歲的投資客認為，雖然聯準會 (Fed) 的目標是應對飆升的通膨壓力，但它也擔心升息過度可能會給資產價格帶來太大的壓力，從而引發金融市場動盪。

格羅斯周四 (3 日) 在接受訪問時表示，「我認為它們現在綁手綁腳、動輒得咎，因此姿態擺得很低。而現在的通貨膨脹率從歷史上來看實在是太高，以致於很難不積極升息。」

他說，「我會這麼說只是從一個現實假設的角度來看，也就是美股大概有 30% 到 40% 的漲幅可能部分受到較低的實質利率推動。如果現在將利率提高 50 到 100 甚至 150 個基點，對遠期獲利可能會產生重大折扣影響，所以我認為他們必須非常小心。」

格羅斯說，如果全球央行繼續堅持低利率，可能會導致持續通膨和全球經濟放緩，這種環境被稱為滯脹。「也就是通膨率在一段時間內高於 3% 到 4%。」

美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 同比上漲 7.5%，Fed 首選的通指標顯示出自 1983 年以來最大年增漲幅。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三 (2 日) 表示，他仍預計將出現一系列 25 個百分點的升息，但強調俄羅斯與烏克蘭的戰爭給前景注入了不確定性。

根據 CME 的數據，市場已完全確定 3 月 15-16 日會議中會升息。但自烏克蘭戰爭開打以來，對今年底之前的升息預期有所下降。

交易員現在定價今年升息 5 次、每次 25 基點，這將使基準聯邦基金利率從目前的 0%-0.25% 範圍內上升到 1.25%-1.5%。

格羅斯說他此刻會選擇當一個謹慎選股者，「我不會在此刻買進股票。我只是一個謹慎的投資者。」「想要在不買股票前提下擁有可觀回報，還是有跡可循；但若要承擔直接風險或出售債券來達成這個目標，在過去幾周已顯示其中涉及重大風險。」