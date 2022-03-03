富邦證衝刺美股定期定額業務 可選投資標的80個

今年美國經濟延續復甦格局，但股市近期修正，使本益比回降，富邦證券今 (3) 日指出，此提供投資人逢低進場機會，建議投資人不妨以定期定額方式分批布局美股市場，目前富邦證提供高達 80 檔美股標的供投資人選擇，最低申購金額只要 100 美元。

富邦證說明，近來美股受到聯準會即將升息、俄烏事件、通膨前景等不確定性等因素牽動，但市場對投資配置需求仍高，在去年美國企業獲利表現超出預期之下，預期配息和股票回購率可望提高。

圖表：富邦證提供。

富邦證進一步說明，「美股定期定額」具有 4 大優勢，第一，投資人可固定於每月的 8/18/28 日申購美股定期定額架上商品多元的 80 檔，包括精選 40 檔標普 500 指數績優個股和 40 檔趨勢 ETF 標的。

第二，最低申購金額只要 100 美元，買入手續費以成交金額 0.20% 計算，無最低手續費，大幅降低小資族、學生投資美股的門檻。

第三，小額也能擁有高價股，「美股定期定額」採碎股方式買進績優高價股，可以擁有股數小至小數點後 5 位。

以亞馬遜 3 月 1 日股價 3022.84 美元為例，1 股近 10 萬元新台幣的門檻相當高，但現在以 100 美元即可成為亞馬遜股東。

第四，富邦證提供整股轉撥服務，投資人可將累計的整股庫存轉入一般複委託庫存。

富邦證指出，投資美並不難，舉凡周遭日常生活裡看到的蘋果手機、老少咸宜的迪士尼電影、速食之王麥當勞、人手一杯的星巴克、流連往返的臉書 (Meta) 和 Google 等，都是美國績優的產業龍頭上市公司和重要的指數成分股，以長期績效的角度來看，這些全球產業龍頭股在大者恆大、全球人才聚集和優異的公司治理環境下，獲利穩定成長，建議投資人可依據個人的投資喜好，選擇適合的標的。

此外，美國也是全球規模最大的 ETF 市場，不論數量規模和主題投資種類均領先全球，若投資人認為選股困難，也可選擇最受歡迎的大盤指數 ETF、近期趨勢最強勁的元宇宙和 ESG 等的主題性 ETF，或是充滿話題的女股神操盤的 ARK 系列的 ETF。