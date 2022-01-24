富邦金控通過台灣智慧財產管理制度A級驗證

為完善品牌管理及商標價值，富邦金控 (2881-TW) 於 2021 年導入「台灣智慧財產管理制度」(TIPS)，並於 2021 年底通過經濟部工業局 TIPS「A 級」驗證，今 (24) 日獲經濟部工業局頒證。藉由導入智財管理制度，富邦金控將持續強化品牌形象及市場地位，並降低營運風險，朝「亞洲一流金融機構」之願景邁進。

經濟部工業局自 2007 年起，委請資策會科技法律研究所推動「台灣智慧財產管理制度」（TIPS），協助企業提升智財佈局、保護及運用能力，同時建立公平、公正之驗證機制，幫助企業取得具備智慧財產管理能力之證明。

富邦金控董事長蔡明興表示，為提升品牌價值並強化智財保護，富邦金控積極建立商標管理制度，以維護企業形象及商標權益。透過專責部門管理商標相關事務，並逐步推動相關措施，建立集團規模之商標管理機制，以全面強化消費者的品牌印象、落實智財權運用、深化員工的品牌認同度，進而提升創新動能。

富邦金控以創新金融科技與優質服務，致力提供消費者最完整、多元與方便的金融服務，旗下主要子公司包括富邦人壽、台北富邦銀行、富邦銀行 (香港)、富邦華一銀行、富邦產險、富邦證券及富邦投信等，已連續 13 年蟬聯台灣金控獲利王。此外，富邦金控在品牌價值的表現上，也躋身國際標竿，不僅連續四年入選美國《財星 (Fortune)》雜誌全球 500 大企業，更連續兩年蟬聯英國《品牌金融 (Brand Finance)》全球 500 大最有價值品牌，顯見富邦金控之品牌價值深具核心競爭力。

富邦金控於 2021 年導入 TIPS 制度後，也陸續推動各項措施，以完善品牌管理制度並提升商標價值。對內透過審核管理機制、員工訓練、實體課程、品牌工作坊及員工線上學習平台等，確保企業識別使用正確性並傳遞品牌及智財知識，深化同仁對品牌的認同感並向外擴散。

對外則透過即時監測，為富邦的品牌及商標把關並保護消費者權益、必要時進行維權策略，以保護富邦智慧財產權；同時定期追蹤品牌價值現況及市場競爭力，並依此訂定品牌提升策略及規劃。

富邦金控不僅在金融服務上持續創新、精益求精，也不斷深化品牌價值，提升市場競爭力，持續朝「成為亞洲一流的金融機構」之願景穩步前行。