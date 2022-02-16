富邦媒去年獲利年增近7成 EPS 18.02元再寫新猷

富邦媒 (8454-TW) 今 (16) 日公告去年財報，全年稅後純益 32.8 億元，年增幅達 68.8%，寫獲利新高紀錄，每股純益(EPS)18.02 元，其中，第四季每股純益達 5.04 元，創單季次高，僅次去年第一季。

富邦媒第四季合併營收 268.69 億元，年增近 30%，營業毛利 26.55 億元，年增 35%，毛利率 9.88%，年增 0.38 個百分點，營業利益 11.36 億元，年增 53.93%，營益率 4.23%，年增 0.66 個百分點，稅後純益 9.2 億元，每股純益 5.04 元。

富邦媒去年合併營收 883.97 億元，年增 31.55%，營業毛利 89.45 億元，年增 41.66%，毛利率 10.12%，年增 0.72 個百分點，營業利益 40.42 億元，年增 82.15%，營益率 4.57%，年增 1.27 個百分點，稅後純益 32.8 億元，年增 68.8%，每股純益 18.02 元。

富邦媒說明，去年營運續攀高峰，顯示疫情有利重塑消費習性，至去年底，momo 購物網站上已集結超過 340 萬件商品，合作品牌數已突破 2 萬個，看準宅食商機爆發，也積極拓展生鮮服務，並推出老饕美味標章。

富邦媒指出，倉儲物流運轉能量在疫情下也彰顯其至關重要的地位，擘劃短鏈物流是長期重點發展策略，因此，近年積極投入全台倉儲基礎建設，以提升整體物流效能和應變實力，至去年底投入營運的全台物流中心、主倉、衛星倉已達 42 座。

為強化南台灣物流網絡，富邦媒繼台南永康物流中心作為前哨站營運啟用後，「南區儲配運輸物流中心」也正式動土，而「中區物流中心」正緊鑼密鼓規劃中。

隨著營運規模持續增長，展望今年，富邦媒表示，momo 將持續深化會員服務力，包括持續擴展 momo 幣使用場景，壯大 momo 幣生態系，同時加速物流佈建的腳步，以及數據賦能持續優化服務等。